'Mutlak Butlan' Kararının Ardından Kılıçdaroğlu'ndan İlk Açıklama: 'Türkiye'ye ve CHP'ye Hayırlı Olsun'
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yönetimini görevden uzaklaştırarak koltuğu kendisine iade ettiği Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında ilk tepkisini verdi. TGRT Haber'e konuşan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun" dedi.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin aldığı tarihi "tedbirli mutlak butlan" kararının ardından, gözlerin çevrildiği CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi.
Yargıtay süreci kesinleşene kadar partinin yönetimini ve Parti Meclisi yetkilerini tedbiren devralmasına karar verilen Kılıçdaroğlu, karar sonrası sessizliğini bozdu.
Kararın hemen ardından TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, yargının verdiği bu radikal karara ilişkin sadece "Bu karar Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun" ifadelerini kaydetti.
Kaynak: TGRT Haber
