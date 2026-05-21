'Mutlak Butlan' Kararının Ardından Kılıçdaroğlu'ndan İlk Açıklama: 'Türkiye'ye ve CHP'ye Hayırlı Olsun'

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi'nin aldığı tarihi "tedbirli mutlak butlan" kararının ardından, gözlerin çevrildiği CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Yargıtay süreci kesinleşene kadar partinin yönetimini ve Parti Meclisi yetkilerini tedbiren devralmasına karar verilen Kılıçdaroğlu, karar sonrası sessizliğini bozdu.

'TÜRKİYE'YE VE CHP'YE HAYIRLI OLSUN'

Kararın hemen ardından TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, yargının verdiği bu radikal karara ilişkin sadece "Bu karar Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun" ifadelerini kaydetti.

Kaynak: TGRT Haber