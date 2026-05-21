'Mutlak Butlan' Kararına Özel Cephesinden İlk Tepki: Kararı Tanımıyoruz, Gereken Yapılacak

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP'ye mutlak butlan kararının ardından tv100'e konuştu. Başarır, "Kararı tanımıyoruz, gereken yapılacak" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
'Mutlak Butlan' Kararına Özel Cephesinden İlk Tepki: Kararı Tanımıyoruz, Gereken Yapılacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP’nin Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38’inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, kurultayın “mutlak butlan” nedeniyle geçersiz olduğuna hükmederek kurultayı iptal etti.

Daire, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Seçimli Kurultayı'nın mutlak butlan nedeniyle malul olduğunun tespiti ile yapıldığı tarihten itibaren iptaline hükmetti.

Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

'GEREKEN YAPILACAK'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır tv100 yorumcusu gazeteci Murat Kelkitlioğlu'na konuştu. Başarır, "Kararı tanımıyoruz, gereken yapılacak" dedi.

Kaynak: tv100

Etiketler
CHP Ali Mahir Başarır Mutlak butlan Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu
Son Güncelleme:
CHP İstanbul'a 'Kayyım' Olarak Atanan Gürsel Tekin Görevden Alındı CHP İstanbul'a 'Kayyım' Olarak Atanan Tekin Görevden Alındı
'Mutlak Butlan' Kararının Ardından Kılıçdaroğlu'ndan İlk Açıklama: 'Türkiye'ye ve CHP'ye Hayırlı Olsun' Mahkemenin 'Görevi Devral' Kararı Sonrası İlk Açıklama
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Mahkemeden CHP Kurultayı İçin 'Mutlak Butlan' Kararı Mahkemeden CHP Kurultayı İçin 'Mutlak Butlan' Kararı
Ortak Metinde Kriz İddiası: Yavaş 'Yumuşattı', İmamoğlu Kanadı Rahatsız Oldu Ortak Metinde Kriz İddiası: Yavaş 'Yumuşattı', İmamoğlu Kanadı Rahatsız Oldu
CHP'de 'Butlan' İhraç Dalgası Başladı: Hasan Öztürkmen Disipline Sevk Ediliyor CHP'de 'Butlan' İhraç Dalgası Başladı
'Mutlak Butlan' Kararının Ardından Kılıçdaroğlu'ndan İlk Açıklama: 'Türkiye'ye ve CHP'ye Hayırlı Olsun' Mahkemenin 'Görevi Devral' Kararı Sonrası İlk Açıklama
Ünlülere Dev Uyuşturucu Operasyonu: Mabel Matiz ve Onur Tuna'nın da Aralarında Olduğu Çok Sayıda İsim Gözaltında Mabel Matiz ve Onur Tuna'nın da Aralarında Olduğu Çok Sayıda İsim Gözaltında