Ekranlarda Bir Devir Kapanıyor mu? 20 Yıllık Efsane 'Arka Sokaklar' İçin Şok Final İddiası

2006 yılından bu yana aralıksız olarak her cuma akşamı izleyiciyle buluşan ve tam 20 yıldır ekran macerasını sürdüren "Arka Sokaklar" hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada hızla yayılan kulis bilgilerine göre, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu projesinin ekran ömrünü tamamladığı öne sürüldü.

'21. SEZON HAZIRLIKLARI DURDURULDU' İDDİASI

Başrollerini Zafer Ergin (Rıza Baba), Özgür Ozan (Hüsnü Çoban) ve Şevket Çoruh (Mesut Komiser) gibi dev isimlerin paylaştığı kült dizinin, önümüzdeki dönem için planlanan 21'inci sezon hazırlıklarının ani bir kararla durdurulduğu iddia edildi.

Merhum yapımcı Türker İnanoğlu'nun imzasıyla başlayan ve sinema-televizyon tarihine geçen yapımın tamamen bitirileceği söylentisi dizi dünyasında deprem etkisi yarattı.

'GÜVENDE HİSSETTİRİYORDU'

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki özel bir ekibin maceralarını ve aile yaşantılarını konu alan dizinin sıkı takipçileri, final iddialarının ardından sosyal medyayı mesaj yağmuruna tuttu.

Binlerce kullanıcı, “Arka Sokaklar bitmesin” ve “Senelerdir bu dizinin devam ettiğini bilmek bize kendimizi güvende hissettiriyordu” şeklinde yorumlar paylaşarak yapım şirketine ve kanala çağrıda bulundu.

GÖZLER KANAL D’DE

Mayıs 2026 tarihi itibarıyla yayın hayatında devasa bir rekor kırarak 750 bölüme ulaşan Arka Sokaklar dizisinin geleceğiyle ilgili yayıncı kuruluş Kanal D'den henüz resmi bir yalanlama ya da onay açıklaması gelmedi.

Televizyon kulislerinden sızan bilgilere göre, efsane ekibin yeni sezonda ekranlarda olup olmayacağı, kanalların yeni yayın dönemi planlamalarını yaptığı eylül ayında kesin olarak netlik kazanacak.

Kaynak: Haber Merkezi