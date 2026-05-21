Uyuşturucu Operasyonunda Hakkında Gözaltı Kararı Verilen Serenay Sarıkaya’dan İlk Açıklama

İstanbul merkezli büyük uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, yurt dışında olduğunu açıkladı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Sarıkaya, en kısa sürede Türkiye’ye dönerek ifade vereceğini belirtti.

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturmasının yankıları sürüyor. Aralarında Mabel Matiz ve Onur Tuna’nın da bulunduğu 17 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, hakkında yakalama kararı olan ancak adresinde bulunamayan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’dan ilk açıklama geldi.

'HABERİ YURT DIŞI SEYAHATİNDE ALDIM'

Operasyonun ardından sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yayımlayan Serenay Sarıkaya, Türkiye'de olmadığını doğruladı. Kararı seyahatteyken öğrendiğini belirten ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun süreden beri planladığım yurtdışı seyahatinde aldım haberi. Mümkün olan en kısa sürede ülkeme dönüp tüm gerekli prosedürleri yerine getireceğim herkesin yaptığı gibi."

'BEN İYİYİM, BİR SORUN YOK'

Sarıkaya, sağlık ve moral durumuna ilişkin de bilgi vererek mesajını, "Ben iyiyim bir sorun yok merak eden herkese sevgiler…" sözleriyle noktaladı.

Kaynak: Haber Merkezi

