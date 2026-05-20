Yoğun Bakımdaki Kadir İnanır'dan İlk Mesaj: 'Beni Buradan Çıkarın'

Geçtiğimiz günlerde zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılan Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi. Hayat arkadaşı Jülide Kural ve yeğeni Levent İnanır, usta sanatçının bilincinin açık olduğunu söyledi. Kural, İnanır’ın yoğun bakımı sevmediğini belirterek, "Kadir bize 'Beni buradan çıkarın' diyor, tedavisi çok iyi gidiyor" dedi.

Yeşilçam'ın usta aktörü Kadir İnanır’ın ani rahatsızlığı hayranlarını korkuturken, sevindirici haberler gelmeye başladı. Geçtiğimiz perşembe gecesi rahatsızlanarak Acıbadem Fulya Hastanesi’ne kaldırılan ve akciğer enfeksiyonuna bağlı zatürre teşhisiyle yoğun bakımda tedavi altına alınan 77 yaşındaki sanatçının sağlık durumuna dair en net bilgilendirmeyi hayat arkadaşı Jülide Kural yaptı.

'BENİ BURADAN ÇIKARIN'

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, yoğun bakım servisinin önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Jülide Kural, usta oyuncunun zorlu bir süreçten geçtiğini ancak her geçen gün yapılan tetkiklerin bir önceki güne göre daha iyi sonuç verdiğini söyledi: Günde 2-3 kez İnanır'ın yanına girdiğini belirten Kural, şu ifadeleri kullandı:

"Her gün yapılan tetkikler, bir gün önceye göre daha iyi. Ben de günde birkaç kez yanına girip onunla konuşuyorum. Kadir böyle ortamları hiç sevmediği için bana 'Beni buradan çıkarın' diyor. Ancak doktorlar her dakika takibi yapılabilsin diye tedbir amaçlı yoğun bakımda tutuyor. İnşallah yakında normal odaya geçeceğiz ve bayramda evimizde olacağız."

'SOSYAL MEDYADAKİ GİBİ VAHİM BİR DURUM YOK'

Usta sanatçının yeğeni oyuncu Levent İnanır da sosyal medyada dolaşıma sokulan "durumu çok ağır, entübe edildi" yönündeki asılsız iddialara sert tepki gösterdi.

Amcasının bilincinin tamamen açık olduğunu ve kendisiyle rahatça sohbet edebildiklerini vurgulayan Levent İnanır, "Sosyal medyada konuşulduğu gibi vahim bir durum kesinlikle yok. Geçirdiği rahatsızlıklar nedeniyle bağışıklık sistemi zayıflamıştı, bu yüzden basit bir soğuk algınlığı zatürreye döndü. Durumu stabil ve gayet iyi, sadece tedbir amaçlı yoğun bakımda tutuluyor" dedi.

