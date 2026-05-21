Yoğun Bakıma Kaldırılmıştı: Haluk Levent’in Son Sağlık Durumu Nasıl?

Anadolu rock müziğinin sevilen ismi ve AHBAP Derneği Genel Başkanı Haluk Levent’ten dün akşam korkutan haber geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Eskişehir Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan ünlü sanatçı, konser programının hemen ardından AFAD ile gerçekleştireceği bir toplantı için Ankara’ya doğru yola çıktı.

YOLCULUK ESNASINDA FENALAŞTI

Ankara yolculuğu sırasında aniden rahatsızlanan ve fenalaşan Haluk Levent, acil müdahale için Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin genel cerrahi ve acil servis ekiplerince yapılan ilk tetkikler ve müdahaleler neticesinde, 57 yaşındaki sanatçının mide kanaması geçirdiği saptandı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Hayati bir risk oluşmasının önüne geçilmesi ve durumun yakından takip edilebilmesi amacıyla Levent, ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisine alındı. Hastane kaynaklarından edinilen ilk bilgilere göre ünlü sanatçının genel sağlık durumunun iyi ve stabil olduğu, doktorların gözetiminde tedavisinin titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

AHBAP DERNEĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Korkutan haberin ardından hayranları ve sanat dünyası hastaneye akın ederken, Haluk Levent'in yönetim kurulu başkanı olduğu AHBAP Derneği yazılı bir açıklama yayımladı. Sosyal medyadaki bilgi kirliliğine karşı uyarıda bulunulan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel Başkanımız Haluk Levent'in sağlık durumuyla ilgili çeşitli haberler ve paylaşımlar gündeme gelmektedir. Sürecin takip edildiğini ve sağlık durumunun kontrol altında olduğunu sizlerle paylaşmak isteriz. Tarafımıza ulaşan net ve güncel bilgiler doğrultusunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Şu an için resmi kaynaklar dışındaki paylaşımlara karşı dikkatli olunmasını rica eder, genel başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

Kaynak: Haber Merkezi