Ahu Tuğba’nın Kızı Anjelik Calvin Mirası Açıkladı: '5 Kişiye Yetecek Kadar Kaldı'

Türk sinemasının usta sanatçısı merhum Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin, annesinin vefatının ardından kalan servet tartışmalarına son noktayı koydu. Katıldığı bir etkinlikte konuşan Calvin, annesinden kendisine 5 kişiye yetecek kadar miras kaldığını ancak paranın kendisi için hiçbir değeri olmadığını söyledi.

ABD'de 69 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin, annesine olan özlemini ve ölümünün ardından yaşanan süreci anlattı. Sosyal medya paylaşımlarıyla annesinin hatırasını yaşatan Calvin, katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'BEN ANNEMIN SÜMÜĞÜ BİLE OLAMAM'

Etkinlikte gazetecilerin "Annenizin kopyasısınız, ona çok benziyorsunuz" yorumları üzerine duygusal ve bir o kadar da ilginç bir çıkış yapan Anjelik Calvin, "Benzemiyorum. Ben annemizin sümüğü bile olamam" diyerek usta sanatçıya olan hayranlığını ve saygısını dile getirdi.

'5 KİŞİYE YETECEK MİRASI KALDI'

Annesinin ABD'deki evinden bazı hatıra niteliğindeki eşyalarının çalındığını belirterek hırsızlık olayına değinen Calvin, kamuoyunda merak konusu olan miras ve servet iddialarına da açıklık getirdi. Calvin, net bir tutar vermekten kaçınarak şu ifadeleri kullandı:

"Annemden hiçbir şey kalmazsa bile terlikleri var. Pembe anne geceliği var. 5 kişiye yetecek mirası kaldı, günah rakamı söyleyemem. Annemin ölü bedenini gördüm; malın, mülkün o kadar değeri yok ki... Keşke annem hayatta olsaydı. Annelerinizin değerini bilin."

Annesinin vefatının ardından maddiyatın kendisi için arka planda kaldığını vurgulayan Calvin, en büyük teselliyi annesinden kalan şahsi anılarda ve eşyalarda bulduğunu ifade etti.

