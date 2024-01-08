Nejat İşler, İnanç Konukçu'ya yumruk attı; çıkan arbedede Birce Akalay kafasını duvara çarptı

Oyuncu Nejat İşler'in alkolün etkisiyle yanına gelen eski rol arkadaşı İnanç Konukçu'yu tanımadığı ve yumruk attığı öğrenildi.

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Nejat İşler, İnanç Konukçu'ya yumruk attı; çıkan arbedede Birce Akalay kafasını duvara çarptı

Son olarak Show TV'de yayınlanan 'Aile' dizisinde rol alan Nejat İşler'in, İstanbul Beyoğlu'nda bir gece kulübünde Birce Akalay ile eğlendiği sırada yanlarına gelen Behzat Ç.'den rol arkadaşı İnanç Konukçu ile 'gerilim' yaşadı.

TV100'den Onur Üçkarışoğlu'nun aktardığına göre İşler, Konukçu'yu tanıyamadı ve eski rol arkadaşına yumruk attı. Çıkan arbedede Birce Akalay'ın da başını sert şekilde duvara vurduğu ifade edildi.

Olayda 'alkol tüketiminin' etkili olduğu ileri sürüldü.

İNANÇ KONUKÇU: ABİM BANA KIZAR, BEN ABİME SİNİRLENİRİM

Konukçu da yaşananlarla ilgili yaptığı kısa açıklamasında "Bizim aramızda tatsız bir olay olmaz. Abim bana kızar. Ben abime sinirlenirim sadece. Ben içime atarım. Abim bana kızar ama…" dedi.

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