Ünlü oyuncu Christian Oliver, 10 ve 12 yaşındaki kızları ile birlikte uçak kazasında hayatını kaybetti

30 yıllık kariyerinde Tom Cruise ve George Clooney gibi isimlerle birlikte rol aldığı filmlerle tanınan Almanya doğumlu ABD'li oyuncu Christian Oliver, perşembe günü bir Karayip adasının açıklarında geçirdiği uçak kazasında 2 kızıyla birlikte hayatını kaybetti.

T24'ün aktardığı habere göre; yetkililere göre doğum adı Christian Klepser olan Oliver ve iki kızı, perşembe günü saat öğle 12.10'da Saint Vincent ve Grenadinler'e ait Bequia adasındaki küçük bir havalimanından tek motorlu bir uçakla kalkış yaptı.

Saint Vincent ve Grenadinler polis gücüne göre St. Lucia'ya doğru ilerlemekte olan uçak, kalkıştan kısa süre sonra belirlenemeyen bir sorun yaşadı ve denize düştü.

Kazadan hemen sonra balıkçılar, dalgıçlar ve sahil güvenlik olay yerine geldi. Askerler, uçakta olan dört kişinin de cesedine ulaştı; 51 yaşındaki Oliver, 10 ve 12 yaşlarındaki kızları Annik ve Madita Klepser, uçağın pilotu ve sahibi Robert Sachs.

Cesetler, tekneyle Bequia'daki bir morga götürüldü.

Oliver; Clooney ve Cate Blanchett'la birlikte İyi Alman'da, Emile Hirsch'ün Hızlı Yarışçı'sında ve Tom Cruise'un başrolünü oynadığı Valkyrie'de rol almıştı.