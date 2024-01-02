Ajda Pekkan'ın hayatı film oluyor: Başrolde Seranay Sarıkaya iddiası

Ajda Pekkan'ın hayatının beyaz perdeye aktarılacağı iddia edildi. Pekkan'ın bu projeye destek verdiği zaten bilinirken, başrol oyuncusu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Ajda Pekkan'ın hayatı film oluyor: Başrolde Seranay Sarıkaya iddiası

Ajda Pekkan'ın hayatını anlatan yeni bir film çekilecek. Geçmişte de zaman zaman dillen proje, Ajda Pekkan'ın da hoşuna gitmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"En çok beğendiğim senaryo ve beni oynayacak oyuncuyu öneren yapımcıyla el sıkışacağım."

Ajda Pekkan'ın gençliğini kim oynayacak sorusu gündeme gelmeye başladı. Pop Bizde adlı Instagram hesabında yer alan habere göre; Ajda Pekkan'ın sıcak baktığı film projesi için, Serenay Sarıkaya'nın ismi ön plana çıkmaya başladı.

Serenay Sarıkaya katıldığı pek çok yayında şarkı söyleyerek, sesinin güzel olduğunu ispat etmişti.

Serenay Sarıkaya ise bu durum hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı.

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