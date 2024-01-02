İsmail Hacıoğlu eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı

Son olarak “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filminde başrol oynayan İsmail Hacıoğlu, 2016 yılında Duygu Kumarki ile nikah masasına oturmuş ve çiftin Yemin adını verdikleri bir kızları olmuştu. İkili, 2020 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Ayrılığın ardından Merve Çağıran ve Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşayan İsmail Hacıoğlu, aradığı mutluluğu bulamadı. Bir süredir yalnız olan ünlü isim, eski eşiyle barıştı. Duygu Kumarki, İsmail Hacıoğlu ile yer aldığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

"SENİ HEP ÇOK SEVDİM"

Öte yandan Duygu Kumarki, 30 Kasım'da 38 yaşına basan Hacıoğlu'nun doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı:

"Yarası baba olan kız çocukları iyileşmez diyordu şair… Sen Yemin’in yüreğinde çiçek açtın en uslanmaz ele avuca sığmaz halinde duruldun hep onu görünce… Avuçlarının içinde sıkmadan korumaya çalıştım ve hala… Yüreğinin aydınlığını bilirim karartma ışıklarını… Hatalarınla, doğrularınla, dağıttıkların inşa ettiklerinle gözyaşların bazen öfkenle…. Dilin başka dediği zaman yine sırtımızdan eksik etmediğin elinle iyi ki varsın. İyi ki doğdun. Ailece nice güzel yaşların olsun. Seni hep çok sevdim ve daima seveceğim."