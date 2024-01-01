İbo Show konuklarına uygulanan filtre sosyal medyada gündem oldu

İbo Show'un yılbaşı özel programına katılan konukların yüzü 'filtre'den tanınmaz hale geldi. Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, "25 yıl televizyon işi yaptım ben böyle bir filtre görmedim" dedi.

İbo Show konuklarına uygulanan filtre sosyal medyada gündem oldu

Star TV ekranlarında yayınlanan ve İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'un yılbaşı özel programı sosyal medyada gündem oldu.

Hülya Avşar, Bülent Serttaş, Aleyna Tilki gibi ünlü isimlerin konuk olduğu İbo Show'da filtrenin ayarı fazla kaçınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Özellikle Aleyna Tilki ve Hülya Avşar'ın filtreli halleri ise izleyenleri şaşırttı.

Yayına yansıyan ilginç görüntülere sosyal medyada da yorum yağdı.

O görüntülere ilişkin X hesabından bir değerlendirmede bulunan Armağan Çağlayan, "Sevgili arkadaşlar 25 yıl televizyon işi yaptım ben böyle bir filtre görmedim. Hadi ben görmedim. O bantı yayından önce teknik yönetme de mi görmedi? İnanılır gibi değil!" ifadelerini kullandı.

Etiketler
İbrahim Tatlıses Hülya Avşar Aleyna Tilki
Konya'da börk ustası ürettiği eşyalarla popüler oldu! 8 yıldır bu işi yapıyor Konya'da börk ustası ürettiği eşyalarla popüler oldu! 8 yıldır bu işi yapıyor
Leman Sam hastaneye kaldırıldı Leman Sam hastaneye kaldırıldı
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Yeni uygulama 1 Ocak'ta başlıyor Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Yeni uygulama 1 Ocak'ta başlıyor
Ömer dizisinin başrolü Selahattin Paşalı bilinmeyen özel hayatını anlattı Ömer dizisinin başrolü Selahattin Paşalı bilinmeyen özel hayatını anlattı
ÇOK OKUNANLAR
Şehirler arası otobüslerde yeni karar! Şehirler arası otobüslerde yeni karar!
Survivor yarışmacısından 'eşcinsellik' itirafı! Survivor yarışmacısından 'eşcinsellik' itirafı!
Avukat Celal Ülgen, hastaneye kaldırıldı Avukat Celal Ülgen, hastaneye kaldırıldı
Vergi uzmanı 'moralinizi bozmak istemem' deyip açıkladı: Akaryakıta ve alkole dev ÖTV zammı geliyor Vergi uzmanı 'moralinizi bozmak istemem' deyip açıkladı
Talih kuşu online bilete kondu: 400 milyon TL'lik büyük ödül tam bilete çıktı 400 milyon TL'lik büyük ödül tam bilete çıktı