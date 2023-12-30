Ömer dizisinin başrolü Selahattin Paşalı bilinmeyen özel hayatını anlattı

Selahattin Paşalı dikkat çeken itiraflarda bulundu

Ömer dizisinin başrolü Selahattin Paşalı bilinmeyen özel hayatını anlattı

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayımlanan ''Ömer'' dizisinde başrol oyuncusu olan Selahattin Paşalı özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dizidoktoru.com'un derlediği habere göre; Ömer dizisiyle ekranda olan Selahattin Paşalı GQ Türkiyetarafından 2023 Yılın Oyuncusu seçildi. Dergiye samimi açıklamalar yapan oyuncu; “Küçük dünyamda mütevazı bir hayat sürüyorum. Ama oyunculuk mesleği popüler ve işiniz başarılı olduysa göz önünde bir meslek. Öyle ya da böyle en zor yanı artık dış dünyada özgürlüğünün olmaması.

Ömer dizisinin başrolü Selahattin Paşalı bilinmeyen özel hayatını anlattı - Resim : 1
Son bir yıldır hiç durmadan çalıştım. Ve bu aynı zamanda babalık sorumluluğunu aldığım dönemle çakıştı. Çalışmadığım günde de sorumluluklarım var. Çok fazla dinlenemiyorum, kafamın içi her an dolu. Kendime yapabileceğim en büyük iyiliğin bana iyi gelecek şeylere yönelmek olduğunu düşünüyorum.” diyor.

ÖMER DEVAM EDECEK Mİ?

Öte yandan Star TV ekranlarında yayımlanan Ömer dizisinin 2024 yılında da devam edeceği öğrenildi. Gazeteci Sadık Şimşek'in aktardığı bilgilere göre; Ömer dizisi Mayıs ayında sezon finali yapacak ve yaz sezonunun bitmesiyle Eylül ayında tekrar ekranda olacak

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Ömer dizisinin başrolü Selahattin Paşalı bilinmeyen özel hayatını anlattı Ömer dizisinin başrolü Selahattin Paşalı bilinmeyen özel hayatını anlattı
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