Topak topak oluyor ve dağılmıyor... Tarhana pişirirken deneyin

Tarhana çorbası pişirirken aklınızda bulunması gereken bilgiler. Tarhana çorbası böyle pişirildiğinde asla dağılma ve topaklanma olmuyor

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Topak topak oluyor ve dağılmıyor... Tarhana pişirirken deneyin

Tarhana çorbası, geleneksel bir Türk çorbasıdır ve genellikle kış aylarında sıcak olarak tüketilir. Tarhana çorbası pişirirken kıvamının tam tutması için püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor

TARHANA ÇORBASI TARİFİ

Mynet.com sitesinde yer alan bir içerikte; Tarhana çorbasının tarifine yer verildi. İşte o tarif

MALZEMELER


4 yemek kaşığı toz tarhana
1 yemek kaşığı kuru nane
7 su bardağı su
1 yemek kaşığı ayçiçek yağı
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı tuz
1 diş sarımsak (ezilmiş)

Topak topak oluyor ve dağılmıyor... Tarhana pişirirken deneyin - Resim : 1

TARHANA ÇORBASININ HAZIRLANIŞI

Toz tarhanayı geniş bir karıştırma kasesine alın. Üzerine toz nane ve oda sıcaklığındaki 2 bardak suyu ekleyerek bir çırpıcı yardımıyla karıştırın. Tarhana yumuşayana dek, yaklaşık 15 dakika boyunca oda sıcaklığında yumuşamaya bırakın.
Bu sırada geniş bir tencereye sıvıyağ ve tereyağını ekleyip, orta ateşte eritmeye başlayın. Ezilmiş sarımsak ve salçayı ekleyerek kavurmaya başlayın.
Yumuşayan tarhana karışımını ekleyin, ardından tuzunu da ekleyin ve karıştırın.
Kalan 5 su bardağı suyu ve tencereye ekleyin. Ara ara karıştırarak koyulaşana dek pişirin.
Kaynayan çorbayı bekletmeden sıcak olarak servis edin. Pişirdikçe koyulaşan bir çorba olduğu için daha sonra tüketecekseniz üzerine su ilave etmenizi öneririz.

Kaynaklar: Mynet.com, Youtube.com

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