Yumruk sıkma şekliniz kişiliğinizi ele veriyormuş! Pek bilinmeyen karakter testi

Bir insanın kişilik testleriyle nasıl bir karaktere sahip olduğunu anlamak mümkün olmaktadır. Son dönemde popüler olan bir kişilik testi dikkat çekiyor.

Yumruk sıkma şekliyle karakter analizi yapılabiliyor.

Testi yaparken kullanmanız gereken görsel

Karar.com'da yayınlanan bir içerikte; Yumruk testiyle yapılan kişilik testi paylaşıldı. Sizlerde bu içeriğe göre karakter analizi yapabilirsiniz.

YUMRUK KİŞİLİK ŞEKİL A

Başparmağınız dışarıyı yukarıyı gösterecek şekilde ve işaret parmağınızın üzerinde oturarak yumruğunuzu sıkarsanız, doğuştan lidersiniz. İçeride gergin veya emin olmasanız bile, bir istikrar ve güç havası yayıyorsunuz. Hedeflerinize ulaşmak için yorulmadan çalışan odaklanmış bir bireysiniz. Yeteneklisiniz ve iş yerinizde veya işinizde ya da hangi çabayı üstlenirseniz üstlenenin öne çıkma eğilimindesiniz. Yeni şeyler veya yerler keşfetmeyi ve öğrenmeyi seviyorsunuz. IQ seviyeniz yüksek. Ayrıca diğer insanlara rehberlik etmekte ve onların çıkarlarını gözetmekte iyisiniz. Genellikle tavsiye için aranırsınız. Sen de kibar ve cömertsin. Haksızlıktan tiksiniyorsun. Başkalarına yardım etmeyi seviyorsunuz. Bazen nezaketiniz, insanların sizden faydalandığı durumlarda sizi yakalar. Çok sosyalsin. İnsanlarla ilgilenirken nazik ve rahatsınız. Sen iyi bir dinleyicisin. Sakinsiniz ve akıllıca bir karar vermek için her şeyi gözden geçiriyorsunuz.

Temel kişilik özellikleri: enerjik, meraklı, hevesli, şefkatli, lider, istikrarlı, güçlü, odaklanmış, başarılı, kaşif, yüksek ıq seviyesi, başkalarına yardım eden sevgi, cömert, adalet aşığı, girişken, iyi dinleyici, bilge, özdenetim.

Fotoğrafa dikkatli bakın ve yumruk yapma şekliniz eğer A şeklindeki gibiyse bu bilgileri bir yere not edin.

YUMRUK KİŞİLİK ŞEKİL B

Yumruğunuzu, başparmağınızla dışarıda tüm parmaklarınızın üzerinde otururken sıkarsanız,sen son derece yaratıcı bir insansın. Benlik saygınız yüksek. Çekicisiniz ve çekici bir kişiliğe, zihniyete ve iletişim becerilerine sahipsiniz. Bir odada çoğunlukla ilgi odağı sizsiniz. Dürüstlüğünüz ve zekanız için takdir ediliyorsunuz. Yolunuza atılan övgü ve hayranlığın tadını çıkarırsınız. Kişiliğinize sahip olmaktan korkmuyorsunuz. Kibirli değilsin, ama kesinlikle kendine güven ve inanç havası yayıyorsun. Söyleyecekleriniz veya yapacaklarınız konusunda netsiniz. Açık havada veya sosyal toplantılarda olmaktan hoşlanıyorsunuz. Ayrıca kendi şirketinde kendi kendine yeterlisin. Dürüst olmak ya sizi hayatta öne çıkarır ve bazen başınızı belaya sokar ya da insanlarla sertleşir. Bir yerde veya rutinlerde çok uzun süre kapalı kalmayı sevmiyorsunuz. Kendini ifade etme konusunda iyisin. Sen bir büyücüsün. Yine de, ne kadar sevecen olursan ol, bir şeyi veya birini umursamayı bıraktığında, onunla işin biter. Kendine olan saygını duyguların üzerinde tutmaya kararlısın.

Temel kişilik özellikleri: yaratıcı, yüksek benlik saygısı, çekici, çekici, bol zihniyet, etkili iletişim becerileri, yüksek zeka, bireyselliklerine sahip olan, açık sözlü, kendine yeterli, çekici, duyguların üstünde kendine saygı.

Şekil B aslında pek çok kişi tarafından yapılmıyor. Kavgacı olmayan kişilerin yumruk yapış şekli bu şekil denilebilir.

YUMRUK ŞEKİL C

Baş parmağınız tüm parmaklarınızın içindeyken yumruğunuzu sıkarsanız,sen içe dönük birisin Mahremiyetinizi seviyorsunuz ve düşüncelerinizi veya duygularınızı kendinize saklama eğilimindesiniz. Kendi şirketinde harcama yapmakta sorun yok. Son derece yaratıcısın. Alışılmışın dışında benzersiz fikirler buluyorsunuz. Yalnızca size benzeyen veya gerçek bağlantılara değer veren insanlarla bağlantı kurabilirsiniz. Son derece şefkatli olabilirsiniz. Genellikle daha az konuşur ve daha çok dinlersiniz. Empatik de olabilirsiniz. Çok yüksek sesle veya küstahça konuşan insanların yanında duramazsınız. Kendileri hakkında çok fazla övünen insanları da sevmiyorsunuz. Drama ve dedikodudan hoşlanmıyorsun. Genellikle utangaç ve çekingen biri olarak görülürsün. Öyle olabilirsin ama biri yoluna çıkarsa ya da seni yanlış yola sokarsa, onları onların yerine koyarsın. İşiniz, ilişkileriniz, arkadaşlarınız ve aileniz hakkında çok tutkulusunuz. Her küçük ayrıntıyla ilgileneceksin. Alenen, düşük profilli veya utangaç bir tavır sergileyebilirsin ama özel çevrende çok komik ve çekicisin. Kriz zamanlarında bile tavrını korumada çok iyisin. Hayattaki çoğu şeyde sevgi, güzellik ve uyum görürsünüz.

Temel kişilik özellikleri: içine kapanık, mahremiyeti seven, alışılmışın dışında düşünen, değerler gerçek bağlantılar, empatik, dramadan veya dedikodudan hoşlanmama, utangaç, çekingen, tutkulu, küçük ayrıntıları fark eder, toplum içinde düşük profili tutar, zen gibi bir hayat sürdürür, uyumlu.

C şıkkındaki gibi yumruk yapanlar aslında toplumun biraz daha saygın kesimindeki kişiler oluyormuş. Biz değil testi hazırlayan araştırmacılar söylüyor.

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