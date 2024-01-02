Oyuncu Emre Karayel'in acı günü

Ünlü oyuncu Emre Karayel'in annesi Türkan Onat yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncu acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Oyuncu Emre Karayel'in acı günü

El Değmemiş Aşk', 'Düğüm Salonu', 'Söz Vermiştin', '1 Erkek 1 Kadın' ve 'Son Yaz' gibi yapımlarla tanınan oyuncu Emre Karayel'in annesi Türkan Onat hayatını kaybetti. Karayel annesinin ölüm haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Acı haberi Instagram hesabından duyuran Karayel, "Annemiz Türkan Onat vefat etmiştir. Cenazesi bugün Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazına mütakip defnedilecektir. Toprağın bol, mekanın cennet olsun anacığım. Allah gani gani rahmet eylesin" ifadelerini kullandı. Annesinin vefatıyla yıkılan ünlü oyuncu Emre Karayel iki yıl önce de babası hayatını kaybetmişti.

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