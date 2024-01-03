Çocuk da yaptı kariyer de: Ünlü futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu kaptan pilotluğa terfi etti

Üç çocuk annesi Sarıoğlu sorumlu kaptan pilot oldu. 4 bin saat yardımcı pilot olarak uçuşunu tamamlayan Sarıoğlu, 3 aylık kaptanlık eğitimi ve sınavlar sonrası yeni apoletini taktı.

Sarıoğlu, 4 çizikli apolet aldığı anların sevincini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Kaptanlar için en yüksek rütbeyi temsil eden dört şerit apoletlerini alan Yağmur Sarıoğlu duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Kaptan pilotluğa terfi! İlerlediğim bu meşakkatli yolda başta öz disiplinimden ötürü kendime, yokluğumda evdeki yerimi dolduran aileme, beni bu rütbeye layık gören hocalarıma, yön gösterici tüm değerli kaptanlarıma, yardımsever mesai arkadaşlarıma ve desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum.”