Devrim Özkan ile Lucas Torreira ayrıldı: Fotoğrafları sildiler

Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira aşkı sona erdi. Özkan ile Torreira, birbirlerinin sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bırakırken birlikte olan fotoğrafları da sildiler

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Devrim Özkan ile Lucas Torreira ayrıldı: Fotoğrafları sildiler

Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'nın aşk yaşadığı yönündeki söylentiler geçtiğimiz yıl ortaya çıkmıştı. Özkan ile Torreira, söylentilerle ilgili uzun süre sessiz kalırken, yaz aylarında ABD tatilinde görüntülenmişlerdi. Devrim Özkan, "Torreira ile Miami'de görüntülendiniz. Konu hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusuna; "Her şey göründüğü gibi" cevabını vermişti.

Bu tarihten sonra birlikte çekildikleri fotoğraflarla aşklarını sık sık gözler önüne seren Devrim Özkan ile Lucas Torreira, sarf ettikleri cümlelerle de birbirlerini ne kadar çok sevdiklerini dile getirmişti.

Lucas Torreira: En iyi yerimsin, hayatımda olmanı seviyorum. Parlamayı asla bırakmıyorsun. Sen dünyadaki en iyi aktrissin. Seni seviyorum küçük maymun, sen benim hayatımın aşkısın.

Devrim Özkan: Seni seviyorum. Benim aşkım, şampiyonum. Gibi...

Devrim Özkan ile Lucas Torreira'nın birlikteliği sona erdi. Özkan ile Torreira, birbirlerinin sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bırakırken birlikte olan fotoğrafları da sildiler.

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