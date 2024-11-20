Nagihan Karadere Açıkladı: Survivor'a Katılıyor mu?

Survivor denilince akla ilk gelen isimlerden biri Nagihan Karadere... Karadere, yeni sezonda Survivor kadrosunda yer alıp almayacağı ile ilgili açıklama yaptı.

Karadere, "Survivor gündemimiz yok. Bir teklif de yok. Görüşme de yok. O yüzden ben bu sene nadasa çekileceğim. Yaş itibarıyla ve sağlık sorunları sebebiyle..." dedi.

Ayrıca "Acun Bey'e buradan sesleniyorum” diyen Karadere, “Ne zaman gelecek bu teklif ben de merak ediyorum" ifadelerini kullandı.