Nagihan Karadere Açıkladı: Survivor'a Katılıyor mu?

Survivor yarışmasında her sözü olay olan Nagihan Karadere'nin Survivor'ın yeni sezonunda olup olmayacağı merak konusuydu. Karadere, o soruya cevap verdi. İşte tüm detaylar...

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Nagihan Karadere Açıkladı: Survivor'a Katılıyor mu?

Survivor denilince akla ilk gelen isimlerden biri Nagihan Karadere... Karadere, yeni sezonda Survivor kadrosunda yer alıp almayacağı ile ilgili açıklama yaptı.

Nagihan Karadere Açıkladı: Survivor'a Katılıyor mu? - Resim : 1

Karadere, "Survivor gündemimiz yok. Bir teklif de yok. Görüşme de yok. O yüzden ben bu sene nadasa çekileceğim. Yaş itibarıyla ve sağlık sorunları sebebiyle..." dedi.

Nagihan Karadere Açıkladı: Survivor'a Katılıyor mu? - Resim : 2

Ayrıca "Acun Bey'e buradan sesleniyorum” diyen Karadere, “Ne zaman gelecek bu teklif ben de merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

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