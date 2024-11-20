Güzellik Kraliçesi Takım Başkanı Oldu! Podyumdan Halı Sahaya İndi

Küçük yaşlardan itibaren aktif olarak futbol oynayan 23 yaşındaki Nevide Çiçek, 2021'de Lübnan'da katıldığı Miss Tourism Universe Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmişti. 2022 yılında The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması'nda Türkiye’yi temsil eden Çiçek, güzellik kraliçesi seçilmişti.

HEM MANKEN HEM FUTBOLCU

Kraliçe seçilen Çiçek, Moskova’da yapılan 25 ülkenin temsilcisinin katıldığı Miss Eurasia Güzellik Yarışması'nda ise üçüncü olmuştu.

Podyum kariyerine modellik ve oyunculuğu da ekleyen kraliçenin aynı zamanda profesyonel olarak futbol oynadığı da ortaya çıktı. Podyumlardaki başarısını yeşil sahalara da taşıya Çiçek, yeni sezon için 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü'ne transfer oldu.

Futbol tutkusundan vazgeçmeyen Çiçek, Antalya Süper Amatör Lig'de mücadele eden erkek futbol takımı Çakallıklı Spor'a da başkan seçildi.

“FUTBOLU ÇOK SEVİYORUM, AŞIĞIM”

Ligdeki tek kadın başkan olan Çiçek, takımda bir de kadın antrenörle çalışmak istediğini belirterek, şunları söyledi: Ortaokul yıllarında futbol oynamaya başladım. Ondan itibaren kendimi geliştirdim ve son olarak Antalya'ya transfer oldum. Şimdiyse önüme çok güzel bir proje geldi ve bunu da değerlendirmek istedim. Takımımızı çok güzel yerlere getirip önümüzdeki sezona da çok iyi hazırlanmak istiyoruz. Futbolu çok seviyorum, adeta aşığım. Kadınların da futbolun içerisinde yer aldığını göstermek istiyorum. Bu sefer de erkek futboluna el attım.

“KADIN BİR HOCA DA GETİRMEK İSTİYORUM”

“Maçlara ve idmanlara katılmaya çalışıyorum. Gelemediğimde de uzaktan takip ediyorum. Takımımız da bayağı güçlü ve hırslı” diyen Çiçek, şöyle devam etti: Güzel yerlere geleceğiz. Yeni sezonda takımımızı en iyi yerlere getirmek istiyoruz. Takımımız çok güçlü ve hocalarımız çok iyi. Futbola olan aşkımı bu sezonda göstereceğim. Futbola aşık bir insanım. Kendi maçlarım olduğunda hocalarımıza, takımımıza güveniyorum. Kadın bir hoca da getirmek istiyorum.

Kaynak: DHA