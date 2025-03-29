Miss Turkey'de Şoke Eden Olay! Cemre Üker'in Tacı Geri Alındı

Her yıl Türkiye'nin en güzel genç kadınlarının seçildiği Miss Turkey Güzellik Yarışması'nın sonuncusu 11 Eylül 2024'te düzenlendi. Yarışmada 2'nci olarak Türkiye'yi Miss Supranational'da temsil etme hakkı kazanan isim Paris School of Business Uluslararası Pazarlama & İş Geliştirme Yüksek Lisans son sınıf öğrencisi Cemre Üker oldu. Yarışmaya az bir zaman kala Üker'in Miss Supranational'da yer almayacağı haberi ise şok etkisi yarattı.

'AVUKATIM FRANSA'DA KALMAMI SÖYLEDİ'

Tescilli güzel, Miss Turkey'e konuyla ilgili bilgi verirken, "Bazı resmi süreçler sebebiyle ne yazık ki haziran ayında gerçekleşecek yarışmaya katılamayacağım. Önümüzdeki günlerde Fransa'ya giriş yapacağım ve pasaport işlemlerim başlayacak. Bununla birlikte, 20 Mayıs-11 Haziran tarihlerinde de vatandaşlık bürosuyla önemli duruşmalarım olacak. Avukatım bu süreçte Fransa'da bulunmamın dosyamın seyri açısından çok önemli olduğunu anlattı. Bu yüzden bu kararı almak durumunda kaldım ve durumu sizlerle vakitlice paylaşmak istedim, anlayışınız için teşekkür ederim" diye konuştu.

Candan Şeviktürk

'TACI VE UNVANINI GERİ ALIYORUZ'

Miss Turkey tarafından yapılan açıklamada da, Cemre Üker'in yarışmaya katılamadığı için güzellik tacının ve unvanının geri alındığı belirtildi. Cemre Üker'den alınan tacın Candan Şeviktürk'e verildiği ve 9-28 Haziran 2025 tarihlerinde Polonya’da yapılacak olan Miss Supranational yarışmasında Türkiye'yi Şeviktürk'ün temsil edeceği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi