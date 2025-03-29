Miss Turkey'de Şoke Eden Olay! Cemre Üker'in Tacı Geri Alındı

Miss Turkey 2024 yarışmasında ikinci olarak Türkiye'yi Miss Supranational yarışmasında temsil etme hakkı kazanan tescilli güzel Cemre Üker'in unvanı ve tacı geri alındı. Kararın nedeni Üker'in yarışmaya katılamaması olarak açıklanırken, unvan ve tacın yeni sahibi Candan Şeviktürk oldu.

Miss Turkey'de Şoke Eden Olay! Cemre Üker'in Tacı Geri Alındı

Her yıl Türkiye'nin en güzel genç kadınlarının seçildiği Miss Turkey Güzellik Yarışması'nın sonuncusu 11 Eylül 2024'te düzenlendi. Yarışmada 2'nci olarak Türkiye'yi Miss Supranational'da temsil etme hakkı kazanan isim Paris School of Business Uluslararası Pazarlama & İş Geliştirme Yüksek Lisans son sınıf öğrencisi Cemre Üker oldu. Yarışmaya az bir zaman kala Üker'in Miss Supranational'da yer almayacağı haberi ise şok etkisi yarattı.

'AVUKATIM FRANSA'DA KALMAMI SÖYLEDİ'

Tescilli güzel, Miss Turkey'e konuyla ilgili bilgi verirken, "Bazı resmi süreçler sebebiyle ne yazık ki haziran ayında gerçekleşecek yarışmaya katılamayacağım. Önümüzdeki günlerde Fransa'ya giriş yapacağım ve pasaport işlemlerim başlayacak. Bununla birlikte, 20 Mayıs-11 Haziran tarihlerinde de vatandaşlık bürosuyla önemli duruşmalarım olacak. Avukatım bu süreçte Fransa'da bulunmamın dosyamın seyri açısından çok önemli olduğunu anlattı. Bu yüzden bu kararı almak durumunda kaldım ve durumu sizlerle vakitlice paylaşmak istedim, anlayışınız için teşekkür ederim" diye konuştu.

Miss Turkey'de Şoke Eden Olay! Cemre Üker'in Tacı Geri Alındı - Resim : 1
Candan Şeviktürk

'TACI VE UNVANINI GERİ ALIYORUZ'

Miss Turkey tarafından yapılan açıklamada da, Cemre Üker'in yarışmaya katılamadığı için güzellik tacının ve unvanının geri alındığı belirtildi. Cemre Üker'den alınan tacın Candan Şeviktürk'e verildiği ve 9-28 Haziran 2025 tarihlerinde Polonya’da yapılacak olan Miss Supranational yarışmasında Türkiye'yi Şeviktürk'ün temsil edeceği bildirildi.

Miss Turkey Güzeli İdil Bilgen'e Ceyda Düvenci ve Nefise Karatay Sahip ÇıktıMiss Turkey Güzeli İdil Bilgen'e Ceyda Düvenci ve Nefise Karatay Sahip ÇıktıGüncel
Tartışmalı Senenin Miss Turkey Birincisi EvlendiTartışmalı Senenin Miss Turkey Birincisi EvlendiMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Miss Turkey güzellik yarışması Fransa
Arka Sokaklar'a Taze Kan Arka Sokaklar'a Taze Kan
Pırasa Yemeği Yiyen Herkesi İlgilendiriyor! Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün Pırasa Yemeği Yiyen Herkesi İlgilendiriyor! Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün
Bayram Tatilinde Siber Tehlikelere Karşı 8 Kritik Önlem Bayram Tatilinde Siber Tehlikelere Karşı 8 Kritik Önlem
Beren Saat Sessizliğini Bozdu, Gözaltılara Tepki Gösterdi Beren Saat Sessizliğini Bozdu
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş Kara Haberi Verdi! Yatırımcılar Soğuk Terler Dökecek: Çok Büyük Düşüş Olacak İslam Memiş Kara Haberi Verdi! Yatırımcılar Soğuk Terler Dökecek: Çok Büyük Düşüş Olacak
Türkiye'nin 81 İlinde Yaşayan SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat! Bunu Yapan Yandı, Artık Emekli Maaşı Alamayacak Türkiye'nin 81 İlinde Yaşayan SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat
Sıfır Araç Alacaklar Dikkat, Yeni Dönem Başladı! Zorunluluk Tamamen Kalktı Sıfır Araç Alacaklar Dikkat! Zorunluluk Tamamen Kalktı
Genetik Test Şirketi İflas Etti! Tüm DNA Verilerini Satışa Çıkardı Genetik Test Şirketi İflas Etti! Tüm DNA Verilerini Satışa Çıkardı
Kızılcık Şerbeti'nin Ekranlara Veda Edeceği Tarih Netleşti! Ekranlara Veda Edeceği Tarih Netleşti!