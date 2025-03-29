Arka Sokaklar'a Taze Kan

Arka Sokaklar, kadrosuna sürpriz bir ismi daha ekledi. Bir süredir ekrandan uzak olan Saruhan Hünel, konuk oyuncu olarak fenomen ekibin arasına katıldı.

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Arka Sokaklar'a Taze Kan

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, kadrosuna bir yeni ismi daha katıyor. Usta aktör Saruhan Hünel diziye İstanbul yeraltı dünyasının önemli ve korkulan 'babalarından' Serdar Bulut karakteriyle konuk olacak.

Arka Sokaklar'a Taze Kan - Resim : 1

İzleyicileri her bölümde ayrı bir maceraya ortak eden Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibinin yolu Serdar Bulut ile geçmişteki bir cinayet dosyası yeniden açılınca kesişecek. Radarlarına giren bu tehlikeli düşmanı alt etmek için kolları sıvayan Rıza Baba ve ekibinin planları beklenmedik bir gelişmeyle çıkmaza girecek. Çünkü Ceyhun yüzünden Metin'in başı büyük belaya girecek ve gelecekte kopacak büyük fırtınanın ilk tohumları olacak.

Fenomen Dizi Arka Sokaklar'dan İzleyicilere SürprizFenomen Dizi Arka Sokaklar'dan İzleyicilere SürprizKültür - Sanat

Kaynak: DHA

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Arka Sokaklar Dizi
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