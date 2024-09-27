Tartışmalı Senenin Miss Turkey Birincisi Evlendi

Miss Turkey 2017 yarışmasında tacın Itır Esen'den geri alınmasından sonra birincilik elde eden Aslı Sümen, 2 yıldır birlikte olduğu İngiliz sevgilisi Chris Bann ile Roma’da nikah masasına oturdu. Ünlü oyuncu, nikâhına dair ayrıntıları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Aslı Sümen, geçtiğimiz yıl İngiliz sevgilisi Chris Bann'dan romantik bir evlilik teklifi almış ve bu teklifi kabul etmişti.