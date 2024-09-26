Doktor Olarak Bingöl'e Atanmıştı... Türkiye Güzeli İdil Bilgen Ortadan Kayboldu!

Bingöl'e doktor olarak atanan Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, aradan 15 gün geçmesine rağmen hala görevine başlamadı. Bilgen, şark görevini yerine getireceği açıklamasının ardından adeta ortadan kayboldu.

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Doktor Olarak Bingöl'e Atanmıştı... Türkiye Güzeli İdil Bilgen Ortadan Kayboldu!

Geçtiğimiz haftalarda Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen İdil Bilgen, haftalardır dış görünüşüyle ilgili hakarete varan acımasız yorumlarla gündeme geliyordu. Bilgen, bu yorumlardan etkilenmediğini belirtirken, Sağlık Bakanlığı'nın 118'inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında, Bingöl'ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi'ne atanmasıyla çok konuşuldu.

Habertürk'te yer alan habere göre; Koç Üniversitesi mezunu bir doktor olan İdil Bilgen, 15 gün geçmesine rağmen görevine başlamadı. Bilgen'in bu süre zarfında herhangi bir başvuru yapmadığı, göreve başlayabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü'ne 2 ay içinde mazeret dilekçesi vermesi gerektiği öğrenildi.

ATAMASI YANABİLİR

1650 rakımlı ve Türkiye'nin nüfus bakımından en küçük 3'üncü ilçesi olan Yayladere'ye 9 Eylül'de ataması yapılan ve 15 gün içinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurarak göreve başlaması gereken İdil Bilgen’in, başvuru süresi geçti.

Bilgen’in bu sürede herhangi bir başvuru yapmadığı, göreve başlayabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü’ne 2 ay içinde mazeret dilekçesi verebileceği öğrenildi. Belirtilen sürede mazeret dilekçesi vermemesi durumunda da 6 ayda bir yapılan, bir sonraki Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına başvuru yapabileceği belirtildi.

Bingöl, Miss Turkey Birincisi Doktoru Bekliyor: Göreve Başlamak İçin 15 Günü VarBingöl, Miss Turkey Birincisi Doktoru Bekliyor: Göreve Başlamak İçin 15 Günü VarGüncel
Doktor Olarak Bingöl'e Atanmıştı: Türkiye Güzeli İdil Bilgen Şark Görevine Gidecek mi?Doktor Olarak Bingöl'e Atanmıştı: Türkiye Güzeli İdil Bilgen Şark Görevine Gidecek mi?Magazin

Kaynak: Habertürk

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