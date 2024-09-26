Ahu Tuğba'nın Cenaze Programı Belli Oldu

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Ahu Tuğba, 69 yaşında Miami'deki evinde hayatını kaybetti. Tuğba’nın cenazesi haftalar sonra Türkiye’ye getiriliyor. Tuğba'nın cenazesine dair detaylar da belli oldu.

Ahu Tuğba'nın Cenaze Programı Belli Oldu

Ahu Tuğba, 1 Eylül'de KOAH nedeniyle uzun süredir ABD polisi kızı Anjelik Calvin ile birlikte yaşadığı Miami kentinde hayata veda etmişti.

Haftalar sonra prosedürlerin tamamlanması ve Anjelik Calvin'in pasaportunun yenilenmesi sonucu Ahu Tuğba'nın cenazesi, yarın saat 17.00'de İstanbul'a getirilecek.

CENAZE DETAYLARI BELLİ OLDU

Ahu Tuğba'nın cenazesine dair detaylar da belli oldu. Tuğba için 28 Eylül'de önce anma töreni düzenlenecek.

Tuğba'nın cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki annesinin mezarına defnedilecek.

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Kaynak: Haber Global

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