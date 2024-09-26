Defilede Yürümüştü... Pınar Deniz’e ‘Güzellik Elçisi’ Olduğu Markadan Büyük Ayıp!

Paris Moda Haftası’nın resmi ortağı L’Oréal Paris Güzellik Elçisi Pınar Deniz, 23 Eylül Pazartesi günü Kendall Jenner, Eva Longoria, Jane Fonda, Andie MacDowell’ın da aralarında yer aldığı dünyaca ünlü isimlerle aynı defilede yer aldı.

Saten beyaz elbisesi ile beğeni toplayan iki aylık hamile olan oyuncu, defilede karnını tutarak yürüdü.

MARKA PAYLAŞIMLARINDA YER VERMEDİ

Defilede Türkiye'yi temsil eden güzel oyuncu büyük beğeni toplarken, defileyi düzenleyen L’Oreal Paris’in Instagram paylaşımlarında Pınar Deniz’e yer verilmedi.

L’Oreal Paris'in resmi sosyal medya hesabında Aishwarya Rai, Eva Longoria ve Kendall Jenner gibi isimlerin paylaşıldığı görüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem