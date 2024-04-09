Metin Akpınar, kızının fakirlik belgesini iptal ettirdi

Usta oyuncu Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu ile arasındaki gerginlik tırmanmaya devam ediyor. Son gelen bilgilere göre Akpınar, kızının fakirlik belgesini iptal ettirmek için harekete geçti.

Metin Akpınar, kızının fakirlik belgesini iptal ettirdi

Metin Akpınar’ın yıllar sonra ortaya çıkan ikiz kızları ile arasının iyiye gittiği düşünüyordu. Ancak son gelişme, sanılanın aksine suların hala durulmadığı, baba ve kızlarının arasındaki savaşın devam ettiğini ortaya çıkardı. Metin Akpınar, kızı Duygu‘nun fakirlik belgesini iptal ettirmek isteyince savaş yeniden başladı. Duygu Nebioğlu, babasına sosyal medya hesabından seslendi.

Babasına sosyal medya hesabından sert bir sitemle yüklendi. Nebioğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Metin Akpınar, kızının fakirlik belgesini iptal ettirdi - Resim : 1

Duygu Nebioğlu'nun bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok kullanıcı Nebioğlu'na destek verirken, Metin Akpınar'ı da eleştiren yorumlar yapıldı.

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