Avrupa Yakası tekrar mı çekilecek? Gülse Birsel'den açıklama

Türkiye’nin en çok izlenen komedi dizilerinden Avrupa Yakası’nın yeniden çekilmeye başlanacağı iddiası gündem olmuştu. Dizinin senaristi ve oyuncusu Gülse Birsel o iddialara yanıt verdi.

Avrupa Yakası tekrar mı çekilecek? Gülse Birsel'den açıklama

Gürse Birsel, 'Avrupa Yakası'nın yeniden çekilmeye başlanacağına ilişkin iddialara cevap verdi.

Gülse Birsel, 'Avrupa Yakası'nın yeniden çekilecek yönündeki iddialara cevap verdi. Birsel'in açıklaması şöyle: “Avrupa Yakası geri dönüyor” haberi palavra... Haberi uyduran bir de "Karakterler boşanmış mı, çocukları var mı, hangi oyuncular olacak, ne zaman sete giriyoruz" filan uzun uzun sallamış. Sabahtan beri sevinçle arayan eşe dosta yaşattığım hayal kırıklığı için özür dilerim.

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