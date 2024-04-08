Can Yaman'dan hayranlarını üzen haber! Herkes yayınlanacağı günü merakla bekliyordu

Son olarak NOW (FOX) TV'de yayınlanan 'Bay Yanlış' adlı diziyle ekranlarda yer alan oyuncu Can Yaman, İtalya'ya yerleştikten sonra birçok dizi ve reklam filmi anlaşmalarına imza atmıştı. Bu projelerden biri de Disney Plus'ın 'El Turco' adlı dizisiydi. Herkesin merakla beklediği diziyle ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Disney Plus 'El Turco'yu Yayınlamaktan Vazgeçti

Disney Plus'ın Can Yaman'ın başrolünde olduğu 'El Turco' dizisini yayınlamaktan vazgeçtiği ortaya çıktı. Dizinin hakları tekrardan Ay Yapım'a geçti. Ünlü yapım şirketinin dizi için bu hafta MIPTV'den başlayarak farklı platformlarla görüşeceği öğrenildi.

Ay Yapım'ın CEO'su Kerem Çatay geçtiğimiz günlerde diziye dair yaptığı açıklamada, 'Bu kimsenin bilmediği gerçek bir hikaye. Kuzey İtalya'da bir köy var ve Ağustos ayında hala Türk haftasını kutluyorlar, çünkü bu adam onları kurtardı' ifadelerini kullanmıştı.

El Turco

Orhan Yeniaras'ın El Turco romanından esinlenen dizi, 1683'teki İkinci Viyana Kuşatması'nda yaralandıktan sonra yerleştiği Kuzey İtalya'daki Moana köylüleri tarafından bakılan ve daha sonra derebeylerine ve onların ağır vergilerine karşı başarılı bir köylü ayaklanması örgütleyen Osmanlı askeri Balaban Ağa'nın hikayesini anlatıyor.