Çağatay Ulusoy: Kıvanç Tatlıtuğ ile küs değiliz

Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz aylarda Kıvanç Tatlıtuğ ile aralarının açıldığına dair iddialara yanıt verdi.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, Ulusoy, "Zaten ikimiz de çok aktif sosyal medya kullanan insanlar değiliz. Bizim birbirimizi takip durumumuz olmamıştı zaten. Tabii benim işlerim ve onun işleri... Ardından da çocuğu oldu o yüzden biraz görüşemiyoruz bu sıralar. Kurt Efe de çok tatlı maşallah" ifadelerini kullandı.

Setlerinin bazen çok geç bittiğini aktaran Ulusoy, "Çok çalışıyorum bu ara. Setler bazen çok geç bitiyor. Yoruluyorum bu gün de yorgunum" dedi.