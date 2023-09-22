Melek Mosso, soyadını neden değiştirdiğini anlattı

Sunuculuğunu Ahmet Mümtaz Taylan’ın yaptığı ‘Empati’ programının bu haftaki konuğu şarkıcı Melek Mosso oldu.

Bugünlere gelmek için çok mücadele verdiğini söyleyen Mosso, “16 yaşımdan beri Mosso’yum. Akrabalarım beni sosyal medyada bulmasın diye kendime bir profil aldım. Mosso bir müzik terimi, neşeli ve hızlanan anlamına geliyor. Flüt notalarında çok olur. Oradan aldığım bir mahlasımdı Mosso. Müzikleri yüklerken de ekiple birlikte 10 dakika içinde düşünüp karar verdiğimiz bir isim oldu, üzerinde kafa patlattığımız bir şey değildi” dedi.

Ünlü şarkıcı ailesinden ayrıldığı ve ilk çalışmaya başladığı dönemi, “Bütün zorluklar şu an o kadar güzel geliyor ki. O çabanın her anının keyfini çıkartarak yaşadım, zorluğun da keyfini çıkartmak diye bir şey var” sözleriyle anlattı.