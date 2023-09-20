Mehmet Aslantuğ bekar hayatını önce paylaştı ardından apar topar sildi!

Geçtiğimiz aylarda 27 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın ayrılığı, medyada geniş yankı uyandırmıştı.

BEKAR HAYATI TARTIŞMA YARATTI

Oyuncu Mehmet Aslantuğ ise yeni hayatına dair paylaşımlarına devam ediyor. Kendisine kahvaltı hazırlayan, gömleğine düğme diken, ütü yapan Aslantuğ'un bu videoları takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.

APAR TOPAR VİDEOYU SİLDİ

Ancak son paylaştığı videonun kısa süre içerisinde kaldırılması da dikkat çekti.

BOŞANMA İÇİN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Milliyet'te yer alan habere göre; Geçtiğimiz mayıs ayında Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya el ele gelen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, gazetecilerin "Boşanma davanıza el ele geldiniz" ifadelerini kullanması üzerine Arzum Onan, "Arkadaşlar çok hassas bir konu" demişti.

İHANET İDDİALARI DOĞRU ÇIKMADI

Geçtiğimiz haftalarda Onan'ı Gözde Akpınar ile aldattığı iddia edilen Mehmet Aslantuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ihanet iddiasını kesin bir dille yalanlayarak boşanmayı eşinin istediğini söylemişti.

BEKAR HAYATINI PAYLAŞTI VE HEMEN SİLDİ

Hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Mehmet Aslantuğ 'tek kişilik' yaşamını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Kendisine kahvaltı hazırlayan, gömleğine düğme diken, ütü yapan Aslantuğ, çok geçmeden Sezen Aksu'nun 'Vazgeçtim' şarkısı ile paylaştığı videoyu yayından kaldırdı.

İŞTE SOSYAL MEDYADA OLAY OLAN GÖRSELLER

Mehmet Aslantuğ'un yeni dizisi ne zaman yayında?

Öte yandan bazı haber sitelerinde Mehmet Aslantuğ'un yeni bir diziyle ekranlarda olacağı öne sürüldü. Ancak bu iddia ünlü oyuncu tarafından doğrulanmadı.