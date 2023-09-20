Lahanaları ziyan etmeden turşu hazırlama tekniği! 25 yıllık turşucunun lezzet tüyosu

.Bu içeriğimizde, 25 yıllık bir turşucunun lezzet tüyosunu paylaşarak, lahana turşusu yaparken dikkat edilmesi gereken 4 püf noktayı sizlerle paylaşacağız.

1. Lahanaları Doğru Şekilde Kesin

Lahanaları turşu yaparken doğru şekilde kesmek oldukça önemlidir. Lahanaların sap kısımlarını keserken, yapraklarına zarar vermemeye özen gösterin. Lahanaların yapraklarına zarar vermek, turşunun renginin değişmesine ve tadının bozulmasına neden olabilir. Ayrıca lahanaları turşu yaparken, ince dilimler halinde kesmek de lezzet açısından önemlidir.

2. Tuz Oranına Dikkat Edin

Turşu yaparken tuz oranı oldukça önemlidir. Lahanaların turşusu yapılırken, tuz oranı %3-5 arasında olmalıdır. Tuz oranı fazla olduğunda turşunun tadı çok tuzlu olurken, tuz oranı az olduğunda ise turşu bozulabilir. Turşu yaparken tuz oranını doğru ayarlamak, turşunun lezzetini arttırır.

3. Turşuyu Saklama Koşullarına Dikkat Edin

Turşu yaparken saklama koşulları da oldukça önemlidir. Turşunun saklandığı kaplar temiz olmalı ve kapakları sıkıca kapatılmalıdır. Ayrıca turşunun saklandığı ortamın sıcaklığı da önemlidir. Turşuların saklanması için ideal sıcaklık 18-22 derece arasındadır. Bu sıcaklık aralığı turşunun lezzetinin korunmasına yardımcı olur.

4. Turşuyu Hazırladıktan Sonra Bekletin

Turşuyu hazırladıktan sonra bekletmek, turşunun lezzetinin daha da artmasına yardımcı olur. Lahanaların turşusu yapılırken, turşunun en az 1 hafta dinlenmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde turşunun lezzeti daha da artacak ve daha lezzetli bir turşu elde edeceksiniz.

LAHANA TURŞUSUNUN TARİFİ

Ulusalpost.com sitesinde yer alan bir içerikte; Lahana turşusunun tarifine yer verildi. İşte o tarif

Malzemeler:

- 1 büyük lahana

- 1 litre üzüm sirkesi

- Bir baş sarımsak

- Su ve tuz

Hazırlanışı:

1. Lahanalar bir gece önceden dış yaprakları soyulur ve göbeği çıkarılarak parçalara bölünür. Çok küçültülmemelidir.

2. Büyük bir tepsi içerisinde lahanalar tuz ile ovulur. Üzerine küçük bir tepsi kapatılarak ağırlık konur ve bekletilir.

3. Sabahında sarımsaklar soyulup hazırlanacak kavanoza konur. İçerisine sirke dökülür ve sarımsaklar eklenir. Üzerine lahanalar yerleştirilir.

4. Lahanaların yukarı çıkmasını önlemek için ağırlık konur. Üzerini bastıracak kadar su ilave edilir.

5. Kapağı kapatılır ve 10 gün boyunca bekletilir. Daha hızlı bir sonuç almak isterseniz, önceden lahanaları haşlayabilirsiniz.

6. 10 gün sonra turşu hazır olur ve afiyetle tüketebilirsiniz.