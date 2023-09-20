Emeklilerin en çok tercih ettiği 5 il! İstanbul'dan akın akın göç ediyorlar

Son yıllarda emeklilerin tercih ettiği yerler arasında İstanbul'dan göç edilen iller öne çıkıyor. Deprem korkusu, trafik yoğunluğu ve yaşam kalitesi gibi nedenlerle emeklilerin tercih ettiği bu iller, birçok avantajı da beraberinde getiriyor.

İşte ulusalpost.com sitesinde aktarılanlara göre durumu iyi olan emeklilerin en çok taşındığı 5 il:

1. Antalya



Antalya, Türkiye'nin en popüler tatil destinasyonlarından biri olması sebebiyle emeklilerin tercih ettiği bir şehir haline geldi. Yüksek yaşam standartları, güneşli iklimi ve doğal güzellikleri ile emeklilerin gözdesi haline gelen Antalya, ayrıca sağlık hizmetleri açısından da oldukça gelişmiş bir il.

2. Muğla



Muğla, Türkiye'nin en turistik bölgelerinden biri olan Ege Bölgesi'nde bulunuyor. Deniz, kum ve güneş üçlüsünün yanı sıra tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de dikkat çeken Muğla, emeklilerin de sıkça tercih ettiği bir il.

3. İzmir



İzmir, Türkiye'nin üçüncü büyük şehri ve Ege Bölgesi'nin en önemli merkezlerinden biri. Güneşli iklimi, denizi ve tarihi dokusuyla emeklilerin ilgisini çeken İzmir, ayrıca sağlık hizmetleri açısından da oldukça gelişmiş bir il.

4. Bursa



Bursa, Türkiye'nin en eski şehirlerinden biri olması sebebiyle tarihi dokusu ve kültürel zenginlikleriyle emeklilerin tercih ettiği bir il. Ayrıca doğal güzellikleri ve sağlık hizmetleri açısından da oldukça gelişmiş olan Bursa, emekliler için ideal bir yaşam merkezi.

5. Aydın



Aydın, Türkiye'nin batısında yer alan bir ilimizdir. Tarihi ve kültürel zenginlikleri, güneşli iklimi ve doğal güzellikleriyle emeklilerin tercih ettiği bir il haline gelmiştir. Ayrıca sağlık hizmetleri açısından da oldukça gelişmiş olan Aydın, emekliler için ideal bir yaşam merkezi.

İstanbul'dan Göç Eden Emekliler

Son yıllarda İstanbul'dan göç eden emeklilerin sayısı da oldukça arttı. Bunun en önemli nedeni ise deprem korkusu. İstanbul, deprem riski yüksek bir şehir olması sebebiyle emeklilerin can güvenliği açısından tercih etmediği bir il haline geldi.

Bunun yanı sıra trafik yoğunluğu, yaşam kalitesi ve maliyetler gibi nedenler de İstanbul'dan göç eden emekliler arasında yer alıyor. Emekliler, daha huzurlu ve sakin bir yaşam için yukarıda bahsedilen illeri tercih ediyorlar.