Mazhar Alanson'dan Yürek Yakan Paylaşım: Eda Alanson'un Cenaze Programı Belli Oldu

MFÖ müzik grubundan Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson (50), Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Eda Alanson ile kardeşi Hilmi Alanson'un annesi Ankara Opera ve Bale Sanatçısı; Mazhar Alanson’un ilk eşi Hale Alanson da 2021'de hayata gözlerini yummuştu. Mazhar Alanson ile Hale Alanson, 1972 yılında evlenmiş; 2002 yılında ise boşanmıştı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Eda Alanson'un cenaze programı da belli oldu. Alanson'un bugün öğle namazına müteakip Fatih Cami'nden son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

AYNI FİLMDE OYNADILAR

Mazhar Alanson ve kızı Eda Alanson, 2009 yılında Kirpi isimli filmde aynı sahneyi paylaşmıştı. Mazhar Alanson'ın ilk eşi Hale Alanson ile 1972 yılında dünya evine girmişti. Mazhar ve Hale çiftinin çocukları olan Eda Alanson, gazetecilik ve metin yazarlığı işleriyle tanınıyordu.

MFÖ İÇİN ŞARKI YAZDI

Eda Alanson, MFÖ’nün 10 yıllık bir aradan sonra yayınladığı albümleri "AGU"nun ilk şarkısı "Muaf"ın sözlerini yazmış, babası Mazhar Alanson da bestelemişti.

MAZHAR ALANSON'DAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Mazhar Alanson Instagram hesabından kızının ölümüyle ilgili paylaşım yaparak, "Canım kızım melek Eda Alanson melek oldu. Yarın (6 Kasım 2024) öğle namazı ile Fatih camiinden uğurlayacağız. Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın" ifadelerini kullandı.

BİRİCİK SUDEN UYARDI

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden de Instagram hesabından Eda Alanson’un ölümüyle ilgili paylaşım yaptı. Suden, paylaşımında Mazhar Alanson’u taziye için arayanları uyararak bazı isteklerde bulundu.

Biricik Suden, "Taziye aramalarınız ve mesajlarınız için binlerce teşekkür. Bir tek ricam olacak Mazhar'ı arayıp Mazhar'dan çok ağlama halleri olmasın lütfen. Ayıptır, destek değildir bence gerçek de değildir ama hadi diyelim ki öyle... Büsbütün üzmemek olmamalı hedefiniz" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem