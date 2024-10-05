Altın Portakal'da Farah Zeynep Abdullah Ödülünü Kadınlara Adadı; Konuşması Büyük Alkış Topladı
61. Altın Portakal Film Festivali'nde ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, 'Başarı Ödülü'nü aldı. Ödülünü usta sanatçı Işıl Yücesoy'dan alan Farah Zeynep Abdullah, "Gündem dün kötüydü, bugün daha kötü. Yarın daha kötü olacak diye çok korkuyorum. Bu ödülü erkekçiliğin ve erkeklerin egemen olduğu düzende, konuşmaktan korkmayan yorulan ama pes etmeyen kadınlar için almak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Sinema dünyasının ünlü isimleri, 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreninde kırmızı halıda yürüdü. Geçen yıl sansür tartışmaları nedeniyle iptal edilen festival, bu yıl "Hikayemiz Birlikte" temasıyla tekrar sanatseverlerle buluştu.
Törende 'Başarı Ödülü'nü alan Farah Zeynep Abdullah, kadın cinayetlerine değinerek ödülünü kadınlara adadı. Başarılı oyuncu, ödül törenindeki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
'YARIN DAHA KÖTÜ OLACAK DİYE KORKUYORUM'
"Bugün gerçekten beynim almadı bu konuşmayı yapmayı çünkü çok fazla gündem var. Dün kötüydü, bugün daha kötü... Çok korkuyorum daha da kötü olacak diye. Kısa keseceğim. Ben bu ödülü izninizle bu erkekçiliğin ve erkeklerin egemen olduğu, henüz daha sektör bile diyemeyeceğimiz bu düzende var olmaya çalışan, konuşmaktan korkmayan, yorulan ama pes etmeyen kadınlar için almak istiyorum. Çok sağ olun. Daha çok konuşacak şeyimiz var."