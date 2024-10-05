Altın Portakal'da Farah Zeynep Abdullah Ödülünü Kadınlara Adadı; Konuşması Büyük Alkış Topladı

Sinema dünyasının ünlü isimleri, 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreninde kırmızı halıda yürüdü. Geçen yıl sansür tartışmaları nedeniyle iptal edilen festival, bu yıl "Hikayemiz Birlikte" temasıyla tekrar sanatseverlerle buluştu.

Törende 'Başarı Ödülü'nü alan Farah Zeynep Abdullah, kadın cinayetlerine değinerek ödülünü kadınlara adadı. Başarılı oyuncu, ödül törenindeki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

'YARIN DAHA KÖTÜ OLACAK DİYE KORKUYORUM'

"Bugün gerçekten beynim almadı bu konuşmayı yapmayı çünkü çok fazla gündem var. Dün kötüydü, bugün daha kötü... Çok korkuyorum daha da kötü olacak diye. Kısa keseceğim. Ben bu ödülü izninizle bu erkekçiliğin ve erkeklerin egemen olduğu, henüz daha sektör bile diyemeyeceğimiz bu düzende var olmaya çalışan, konuşmaktan korkmayan, yorulan ama pes etmeyen kadınlar için almak istiyorum. Çok sağ olun. Daha çok konuşacak şeyimiz var."