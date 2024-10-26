MasterChef'te Ödül Oyununda Bir İlk! Yarışmacılar Şoke Oldu

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te yarışmacılar dün ödül için yarıştı. Ödül yarışması öncesi düzenlene yarışmayı kırmızı takım kazandı. Kırmızı takımdaki yarışmacılar ödül için yarışmaya hak kazanmış oldu.

Şefler, ikinci turda; kırmızı takım yarışmacılarından "Elmalı Strudel" yapmalarını istedi. Tadım yapan şefler, karar verdikten sonra tüm yarışmacıları öne çağırdı. Ardından Somer Şef, bir iyi bir kötü haberi olduğu söyledi. Yarışmacılar, kötü haberi vermesini isteyince de hiçbir tatlının ödül kazanmaya layık görülmediğini belirtti.

Mehmet Şef ise "Her şeyde eğleniriz güleriz ama iş yemeğe gelince ciddiye alırız. Yemek çıkmıyorsa bir sıkıntı var. Maalesef yemek anlatılırken herkes bir şeyler peşinde. Yemeğin kriterlerini hiçbiriniz dinlemediniz. Nigar, yılların pastacısısın. Üzerinde pudra şekeri olmalı, içindeki elmalar çiğ ve kuşbaşı doğranmış. Semih hamurun kalın, seninki sarma olmuş. Ezgi sen 'okulda yaptım' dedin ama strudel dışında her şeye benziyor. Alper bizi dinlemişsin hamurun iyi, ama içini tane değil püre yapmışsın. Erim seninki kol böreği gibi bir şey, altı da yanık. Burada yemek yapmayı ciddiye alacaksınız. Beyza dinlemedin hiç, başka işlerle meşgul oldun. Kerem yazık oldu. Eğer pişse konuşulabilirdi. Bizi dinleyen tek yarışmacı olarak usulü anlamışsın ama hamur çiğ. Siz bilirsiniz ister dinleyin ister dinlemeyin" dedi.

İyi haberi de açıklayan Somer Şef, "Bu hafta 100 bin TL vermiyoruz ama ödülü önümüzdeki haftaya devrediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine "Takım oyunundaki emeğimiz için bize paylaştırırsınız diye düşünmüştüm" diyen Erim'e Somer Sivrioğlu'ndan yanıt geldi. Somer Şef "Burada yapılamayan yemeğe ödül değil ceza verilir" dedi.