Kim Milyoner Olmak İster'de Gergin Anlar! Yarışmacı Oktay Kaynarca'yı Sinirlendirdi

ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında dün dikkat çeken anlar yaşandı. Yarışmacı "'Sen olasan gülüstan' hangi ülkenin milli marşında geçen bir ifadedir?" sorusunu seyirciye sordu. Bunun üzerine Oktay Kaynarca kızdı.

Seyirci joker hakkını kullandıktan sonra doğru cevabı veren yarışmacıya çıkışan Oktay Kaynarca, "Hamza, 'sen olasan gülüstan' Meksika'da geçebilir mi? Hangi Amerikalı 'sen olasan gülüstan' der" diyerek yarışmacıyı azarladı.

Oktay Kaynarca'nın sinirlendiği gören yarışmacı ise "Oktay abi sinirlenme" diye cevap verdi.