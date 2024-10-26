Ünlülerin Instagram'da 15 Saniyede Kazandığı Servet Dudak Uçuklattı

Sosyal medya kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşıyor ve ünlülerin takipçi sayıları da hızla artıyor. Hayranlarının ilgi odağı olan ünlülerin sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayıları ve kazandıkları paralar dikkat çekti. 15 saniyede servet kazanan ünlülerin gelirleri dudak uçuklattı.

İşte en çok takipçiye sahip 10 ünlü:

10- Afra Saraçoğlu – 10 milyon takipçi. Genç yetenek, hayranları tarafından her platformda ilgiyle takip ediliyor.

9- Çağatay Ulusoy – 10 milyon 100 bin takipçi. Sosyal medyada pek fazla paylaşım yapmayan Ulusoy, yine de büyük bir hayran kitlesine sahip

8- Aras Bulut İynemli – 10 milyon 500 bin takipçi. “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisiyle tanınan İynemli, takipçileriyle etkileşimde bulunmayı sürdürüyor.

7- Serenay Sarıkaya – 11 milyon takipçi. Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan Sarıkaya, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.

6- Kerem Bürsin – 11 milyon 300 bin takipçi. Melisa Tapan ile yaşadığı ilişkiyle öne çıkan Bürsin, karizmatik tarzıyla dikkat çekiyor.

5- Fahriye Evcen – 13 milyon 700 bin takipçi. Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Evcen, hayranları tarafından yoğun ilgiyle takip ediliyor.

4- Neslihan Atagül – 14 milyon 500 bin takipçi. Oğlunu kucaklamak için gün sayan Atagül, sosyal medyada da aktif.

3- Demet Özdemir – 16 milyon 300 bin takipçi. Ekranlardan uzak kalsa da sosyal medya paylaşımlarına devam eden Özdemir, geniş bir takipçi kitlesine sahip.

2- Burak Özçivit – 25 milyon 400 bin takipçi. Yurt dışında da tanınan Özçivit, etkileyici paylaşımlarıyla büyük bir hayran kitlesi oluşturmuş durumda.

1- Hande Erçel – 31 milyon 400 bin takipçi. Hakan Sabancı ile olan ilişkisiyle gündemde olan Erçel, sosyal medyada zirveyi kimseye kaptırmıyor.

1- Gökçe Bahadır da aynı şekilde gönderi başına 3 milyon lira alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi