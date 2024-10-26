Ünlü Rapçi Tutuklandı! Kiralık Katil Tutmuş

Grammy ödüllü rapçi Lil Durk, "kiralık katil tutmaktan" tutuklandı. Rapçinin, husumetli olduğu bir şahsın öldürülmesi karşılığında “para ödülü” koyduğu öğrenildi.

Ünlü Rapçi Tutuklandı! Kiralık Katil Tutmuş

Dünyaca ünlü ABD'li rapçi Lil Durk, kiralık katil tuttuğu gerekçesiyle tutuklandı. Kaliforniya Merkez Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'ne yapılan suç duyurusuna göre Lil Durk'ün, cinayet ve saldırı da dahil pek çok suça karışan rap grubu Only the Family-OTF'nin lideri olduğu söyleniyor.

Ünlü Rapçi Tutuklandı! Kiralık Katil Tutmuş - Resim : 1

Ünlü rapçinin husumetli olduğu bir şahsın öldürülmesi için "para ödülü" koyduğu belirtiliyor. Grupla ilişkili beş kişi de, 2022 yılındaki bir silahlı saldırıyla bağlantılı olarak suçlanıyor.

Grammy ödüllü rapçi Lil Durk, birçok ünlü sanatçıyla iş birliği yapmış ve 20102lu yıllarda büyük müzikal başarılar elde etmiş biri olarak tanınıyor.

Ünlü Rapçi Tutuklandı! Kiralık Katil Tutmuş - Resim : 2

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Kaynak: Gerçek Gündem

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