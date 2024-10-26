15 Yaşındaki Çocuk Tüm Ailesini Katletti! Her Şeyi Planlamış... Kurduğu Kumpas Kan Dondurdu

ÇEVİRİ: BUSE YILMAZ

ABD'de Washington'a bağlı King County şehrinde, 21 Ekim Pazartesi sabahı bir aile katledildi. Fall City bölgesinde yaşayan 43 yaşındaki Mark Humiston ve 42 yaşındaki Sarah Humiston, evlerinde üç çocuklarıyla birlikte silahla vurularak öldürüldü. Ailenin 11 yaşındaki kızı ise saldırıdan sağ kurtuldu. Çiftin 15 yaşındaki oğlu, ailesini öldürmekten sorumlu tutularak beş kez ağırlaştırılmış cinayet ve bir kez de cinayete teşebbüsle suçlanıyor.

SUÇU ÖLDÜRDÜĞÜ KARDEŞİNE YIKMAYA ÇALIŞTI

AP'nin aktardığına göre King County Şerif Ofisi, olayın yaşandığı gün sabah saat 5 civarında konutta olası bir intihar ihbarı aldı. Olay yerine giden polisler, cesetleri gördükten sonra olay yerindeki 15 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı. Mahkeme kayıtlarına göre, ailesini öldüren çocuk, cinayetleri öldürülen 13 yaşındaki kardeşinin üzerine atmaya çalıştı. Cinayet şüphelisi çocuk, polise kardeşinin diğer aile üyelerini vurduktan sonra kendini öldürdüğünü söyledi.

HAYATTA KALAN KIZ KARDEŞİ YALANLADI

Ailesinden beş kişiyi öldürmekle suçlanan çocuğun, ayrıca 911 Acil Yardım Hattı'nı arayarak cinayetleri bildirdiği de ortaya çıktı. 13 yaşındaki kardeşini suçlayan çocuğun saklanmak için banyoya saklandığını iddia ettiği de öğrenildi.

Saldırılar sonrası aileden hayatta kalan 11 yaşındaki kız çocuğu ise polise verdiği ifadeyle gerçeği açıkladı. Çocuk, en büyük ağabeyi olan 15 yaşındaki çocuğun kendisine de ateş ettiğini söyledi. Kız çocuğu, boynundaki ve elindeki yaralarla bir komşusunun evine kaçarak 911'i arayınca kurtulduğunu ifade etti.

SEVİLEN BİR AİLEYDİ

Washington Eyaleti Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre Humiston ailesinin bölgede sevilen bir aile olduğu öğrenildi. Mark'ın yazılım mühendisi olduğu, eşi Sarah'nın ise lisans süresi dolmuş eski bir hemşire olduğu belirtildi. Mark'ın işvereni de onun "saygı duyulan bir meslektaş, akıl hocası ve arkadaş" olduğunu söyledi.

Kaynak: Gerçek Gündem