Ünlü İsim Ekranlara Ara Verdi! Her Şeyi Geride Bırakıp Bakın Nereye Yerleşti

Ünlü oyuncu İlker Ayrık, ekranlara ara verdi. Ayrık, şu sıralar Beykoz'daki çiftlik evinde sakin bir hayat sürüyor. Öte yandan Ayrık organik tarım ile ilgilenmeye de başladı.

Ünlü İsim Ekranlara Ara Verdi! Her Şeyi Geride Bırakıp Bakın Nereye Yerleşti

Uzun bir süre sunduğu Yaparsın Aşkım yarışmasıyla izleyenlerin sevgisini kazanan ünlü oyuncu İlker Ayrık, şimdilerde ekranlardan uzak sakin bir hayat yaşıyor.

Ünlü İsim Ekranlara Ara Verdi! Her Şeyi Geride Bırakıp Bakın Nereye Yerleşti - Resim : 1

Beykoz’un İshaklı Köyü’nde 17 dönümlük bir arazide çiftlik kuran İlker Ayrık doğa ile içe içe bir yaşam sürüyor. Ayrık çiftliğinde, sebze ve meyve yetiştirerek organik tarım da yapıyor.

Ünlü İsim Ekranlara Ara Verdi! Her Şeyi Geride Bırakıp Bakın Nereye Yerleşti - Resim : 2

Ayrık, daha önce, “Çiftçilik ve restorancılık güzel gidiyor. Hayvanların hepsiyle aram çok iyi. 11 köpeğim, 2 eşeğim, kümes hayvanlarım ve tavşanlarım var" diyerek yaşadığı hayatı anlatmıştı.

Ünlü İsim Ekranlara Ara Verdi! Her Şeyi Geride Bırakıp Bakın Nereye Yerleşti - Resim : 3

Ayrı geçtiğimiz aylarda bir AVM'de görüntülenmiş ve restoranlardan kendisine bir yer kiraladığını açıklamıştı.

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