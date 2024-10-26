Ünlü İsim Ekranlara Ara Verdi! Her Şeyi Geride Bırakıp Bakın Nereye Yerleşti

Uzun bir süre sunduğu Yaparsın Aşkım yarışmasıyla izleyenlerin sevgisini kazanan ünlü oyuncu İlker Ayrık, şimdilerde ekranlardan uzak sakin bir hayat yaşıyor.

Beykoz’un İshaklı Köyü’nde 17 dönümlük bir arazide çiftlik kuran İlker Ayrık doğa ile içe içe bir yaşam sürüyor. Ayrık çiftliğinde, sebze ve meyve yetiştirerek organik tarım da yapıyor.

Ayrık, daha önce, “Çiftçilik ve restorancılık güzel gidiyor. Hayvanların hepsiyle aram çok iyi. 11 köpeğim, 2 eşeğim, kümes hayvanlarım ve tavşanlarım var" diyerek yaşadığı hayatı anlatmıştı.

Ayrı geçtiğimiz aylarda bir AVM'de görüntülenmiş ve restoranlardan kendisine bir yer kiraladığını açıklamıştı.