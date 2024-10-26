Yeşilçam Efsanesi Aliye Rona'nın Yeğeni Bakın Kim Çıktı: Meğer Herkes Tanıyormuş

Türkiye’nin aklına Yeşilçam filmlerinde canlandırdığı acımasız ve kavgacı karakterlerle kazınan Aliye Rona, oyunculuğu yeğenine bıraktı. Rona’ın yeğeninin kim olduğunu duyanlar ise kısa süreli bir şok geçiriyor…

Yeşilçam’ın efsaneleri arasına kendisini yazdıran Aliye Rona, son isteği olan "Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı oynama” hayalini gerçekleştiremeden, 1996 yılında kaldığı huzur evinde beyin kanaması geçirmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Kariyeri boyunca 204 filmde yer alan Aliye Sona, Yılanların Öcü, Kuma, Kınalı Yapıncak, Şabaniye, Yürek Yarası gibi filmlerle akıllara kazındı.

Usta oyuncunun yeğeninin de şimdilerde herkesin tanıdığı Çiçek Dilligil olduğu ortaya çıktı. Dilligil de halası gibi birçok yapımda oynayarak, Çılgın Bediş, Baskül Ailesi ve Kaygısızlar gibi yapımlarla hafızalarda yer etti.

Çiçek Dilligil, 1975 yılında yayınlanan Minik Cadı filminde rol almıştı. Çiçek Dillgil efsane oyuncular Adile Naşit, Hulusi Kentmen, Bülent Kayabaş ve Meral Zeren ile küçük yaşta oynama şansı bulmuştu.

Dilligil ayrıca, bir dönem ekranlara damgasını vuran Çılgın Bediş’te ‘Mükü’ karakterine hayat vermişti. Dilligil bu dizide rolleri Yonca Evcimik, Cenk Torun, Sonay Aydın, Gülçin Hatıhan ve Sinan Bengier gibi isimlerle paylaşmıştı.

Çiçek Dilligil'in annesi Belkıs Dilligil ve babası Avni Dilligil de Yeşilçam’ın usta isimleri arasında yer almıştı. Dilligil ayrıca, 90'lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Bora Öztoprak ile evli.