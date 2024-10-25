Haluk Bilginer ile Angelina Jolie'yi Buluşturdu! İşte 'Maria' Filminden Yeni Kareler...

Uluslararası Emmy ödüllü ünlü oyuncu Haluk Bilginer'in, Akademi ödüllü Hollywood yıldızı Angelina Jolie ile kamera karşısına geçtiği "Maria" filmi, Oscar yarışının iddiaları filmlerinden biri olarak görülüyor. Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın yaşamını konu alan "Maria" filminde ünlü sanatçıyı Angelina Jolie, Yunan asıllı armatör sevgilisi Aristotle Onassis'i ise Haluk Bilginer oynuyor.

11 ARALIK'TA GÖSTERİMDE

NTV'de yer alan habere göre; 11 Aralık'ta Netflix'te izleyiciyle buluşmaya hazırlanan filmden yeni kareler yayınlandı. Bilginer'in yer aldığı kareler sosyal medyada gündem oldu.

Filmdeki şarkı sahnelerinde Jolie'nin kendi sesi ve Callas'ın orijinal kayıtları harmanlandı.

Kaynak: NTV