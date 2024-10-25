Kızını Kaybettikten Sonra İlk Kez Sahnede! Mazhar Alanson'un Konserdeki Sözleri Yürekleri Dağladı

MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson, geçtiğimiz haftalarda kızı Eda Alanson'un hayatını kaybetmesinin ardından ilk kez grubuyla sahneye çıktı. Alanson, konsere başlarken "Müzik sadece eğlenmek için değildir! Müzik dert ortağıdır" dedi.

Kızını Kaybettikten Sonra İlk Kez Sahnede! Mazhar Alanson'un Konserdeki Sözleri Yürekleri Dağladı

Türk pop müziğine damga vuran ikonik müzik grubu MFÖ, 7 ay aradan sonra Maximum Uniq Açıkhava'da sahne aldı. Konser, kısa süre önce 50 yaşındaki kızı Eda Alanson'u kaybeden solist Mazhar Alanson'un "Müzik sadece eğlenmek için değildir! Müzik hüzündür. Müzik dert ortağıdır. Müzik yaralanmış bir ruha şifadır" ifadeleriyle başladı.

Kızını Kaybettikten Sonra İlk Kez Sahnede! Mazhar Alanson'un Konserdeki Sözleri Yürekleri Dağladı - Resim : 1

O ŞARKIYI ÖZKAN UĞUR İÇİN SÖYLEDİLER

Milliyet'te yer alan habere göre; Mazhar Alanson ve Fuat Güner, geçtiğimiz yıl vefat eden grup arkadaşları Özkan Uğur'un anısına "Güllerin İçinden" şarkısını söyledi.

Kızını Kaybettikten Sonra İlk Kez Sahnede! Mazhar Alanson'un Konserdeki Sözleri Yürekleri Dağladı - Resim : 2

Grubun, Özkan Uğur'un led ekranlara yansıtılan görüntüleri eşliğinde seslendirdikleri şarkıya, dinleyiciler de alkışlarla eşlik etti.

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Kaynak: Milliyet

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