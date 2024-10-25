'Küçük Prens'e Rekor Fiyat! Tam 1,25 Milyon Dolar...

Edebiyat tarihine damga vuran, şimdiye dek en çok çevirisi yapılmış kitaplardan biri olan Küçük Prens'in elle daktilo edilmiş nadir bir kopyası 1,25 milyon dolardan satışa çıkıyor.

Küçük Prens kitabının yazarı Antoine de Saint-Exupery tarafından 1940’larda saklanan üç metinden biri olduğu ifade edilen kopya, Kasım ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Abu Dabi Sanat Festivali'nde satışa sunulacak.

'KÜÇÜK PRENS KÜRESEL EDEBİ MİRASIN PARÇASI'

Antoine de Saint-Exupery, İkinci Dünya Savaşı sırasında New York'ta sürgünde yaşarken çocuklar için orijinal Fransızca Küçük Prens’i yazdı. Kitap 1943’te yayımlandı. Küçük Prens yayımlandığı günden bu yana dünya çapında milyonlarca kopya sattı. Küçük Prens'in dünyada en çok tercüme edilen kitaplardan biri olarak ‘küresel edebi mirasın’ bir parçası olduğunu söyleyen uzmanlar, "Kasım ayında Avrupa dışındaki bir müze veya kütüphanenin daktilo metnini satın alma olasılığının kitabın küresel statüsünün tanınması anlamına gelebileceğini" ifade etti.

Kaynak: DHA