MasterChef'e Gözyaşları İçinde Veda Etti

TV8'in sevilen ve en çok izlenen yarışmalarından MasterChef'te dün veda günüydü. Bu haftaki eleme adayları Alper, Eda, Akın, Zübeyde, Nigar, Emre ve Nevzat olmuştu. İlk etapta yarışmacılardan aronya meyvesini kullanarak en iyi tabağı hazırlamaları istendi. İlk etapta kazanan yarışmacılar Alper, Emre ve Eda oldu.

İkinci kısımda ise Akın, Zübeyde, Nevzat ve Nigar yarışmada kalabilmek için ter döktü. Yarışmacılardan eleme tabağı olarak Mehmet Şef’in tabağı ‘fitilli gerdan’ı hazırlamaları istendi. Değerlendirme sonucunda şef tabağını en az başarılı yaparak MasterChef Türkiye’ye veda eden isim Zübeyde oldu.

Ayrılık konuşması yapan Zübeyde gözyaşlarına hakim olamadı. Yarışmadan erken gittiği için üzüldüğünü belirterek “Bir şeyler ters gitti. Toparlayamadım kendini. Adını koyamadığım bir şey... Ne olduğunu inanın ki ben de bilmiyorum. Yapamayacağım bir tabak değildi. Son 10 dakikada dağıldım ve toparlayamadım. Gerçekten çabaladım.

Buraya kadarmış yolculuk. Bitmedi benim için, benden kurtulamadınız. Daha donanımlı bir eğitime ihtiyacım var. İyi ki tanıdım sizleri. Böyle güzel bir ailenin parçası oldum. Benim için erken bir veda. Herhalde ölene kadar mutfakta olurum diye düşünüyorum, muhtemelen de mutfakta ölürüm. Her şey için teşekkür ederim. Olduysa benden taraf bir kusur affınıza sığınıyorum” ifadelerini kullandı.