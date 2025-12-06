Kuruluş Orhan'a Bomba Transfer! Ünlü Oyuncu Diziye Dahil Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ekranların ilgiyle izlenen dizilerinden Kuruluş Orhan, çarşamba akşamları seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Mert Yazıcıoğlu‘nun Orhan Bey’e hayat verdiği Bozdağ Film imzalı dizinin kadrosuna bir oyuncu daha katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; oyuncu Emre Kızılırmak, dev prodüksiyonlu dizinin kadrosuna dahil oldu. Ünlü oyuncu, diziye kutsal mabet şövalyelerinin lideri Hector rolüyle katıldı.

KURULUŞ ORHAN OYUNCULARI

Bülent İşbilen yönettiği, Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Haluk Özenç, Betül Özenç ve Rabia Balcı’nın kaleme aldığıde dizi Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Mehmet Ali Nuroğlu, Faruk Aran ve Belgin Şimşek gibi birçok başarılı ismi buluşturdu.

Kaynak: Birsen Altuntaş