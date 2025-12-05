NOW TV İddialı Dizinin Fişini Çekti! Beklenmedik Final Kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen “Sakıncalı”, reytinglerde beklenen karşılığı bulamayınca yayından kaldırılma kararı aldı. NOW TV’de ekrana gelen ve başrollerini Özge Özpirinçci ile Salih Bademci’nin paylaştığı dizi, sadece 5. bölümünde ekran macerasını noktalayacak.

Gold Film imzalı yapım, ikiliyi ikinci kez aynı proje altında buluşturmasına rağmen hedeflenen izleyici kitlesine ulaşamadı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçtiğimiz hafta çekimlerine ara verilen dizinin set ekibine final kararı iletildiği öğrenildi.

BAŞLAR BAŞLAMAZ REYTİNGLERE TAKILDI

Henüz 3 bölümü yayımlanan “Sakıncalı”, güçlü oyuncu kadrosuna rağmen reytinglerde rakiplerinin gerisinde kaldı. Bu nedenle kanal yönetiminin projeyi daha fazla sürdürmeme kararı aldığı belirtiliyor.

SAKINCALI DİZİSİNİN KONUSU NE?

“Sakıncalı”, çocuğunu kaybettikten sonra hayatın karşısında yeniden ayağa kalkmayı başaran Süreyya’nın, adalet ve intikam mücadelesini konu alıyor. Dizide kayıp, öfke ve dayanışma temaları öne çıkıyor; güçlü bir kadının yeniden var oluş hikâyesi izleyiciye aktarılıyordu.

SAKINCALI OYUNCU KADROSU

Başrollerini Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin üstlendiği dizide; Cem Bender, Nihal Yalçın, Olgun Toker, Berk Bakioğlu, Asiye Dinçsoy, Lidya Atlik, Seray Özkan, Miray Akay, Beyti Engin, Özgür Cem Tuğluk, Aslı Omağ, Ali Mavi Yücel ve Gurur Çiçekoğlu gibi usta ve genç kuşağın başarılı isimleri bir araya geliyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş