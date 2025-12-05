NOW TV İddialı Dizinin Fişini Çekti! Beklenmedik Final Kararı

Başladığı gibi bitiyor… NOW TV’nin yeni dizisi kısa sürede havlu attı. Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin başrolde olduğu “Sakıncalı”, reyting sonuçları nedeniyle 5. bölümde ekranlara veda ediyor.

Son Güncelleme:
NOW TV İddialı Dizinin Fişini Çekti! Beklenmedik Final Kararı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen “Sakıncalı”, reytinglerde beklenen karşılığı bulamayınca yayından kaldırılma kararı aldı. NOW TV’de ekrana gelen ve başrollerini Özge Özpirinçci ile Salih Bademci’nin paylaştığı dizi, sadece 5. bölümünde ekran macerasını noktalayacak.

Gold Film imzalı yapım, ikiliyi ikinci kez aynı proje altında buluşturmasına rağmen hedeflenen izleyici kitlesine ulaşamadı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçtiğimiz hafta çekimlerine ara verilen dizinin set ekibine final kararı iletildiği öğrenildi.

BAŞLAR BAŞLAMAZ REYTİNGLERE TAKILDI

NOW TV İddialı Dizinin Fişini Çekti! Beklenmedik Final Kararı - Resim : 1

Henüz 3 bölümü yayımlanan “Sakıncalı”, güçlü oyuncu kadrosuna rağmen reytinglerde rakiplerinin gerisinde kaldı. Bu nedenle kanal yönetiminin projeyi daha fazla sürdürmeme kararı aldığı belirtiliyor.

SAKINCALI DİZİSİNİN KONUSU NE?

“Sakıncalı”, çocuğunu kaybettikten sonra hayatın karşısında yeniden ayağa kalkmayı başaran Süreyya’nın, adalet ve intikam mücadelesini konu alıyor. Dizide kayıp, öfke ve dayanışma temaları öne çıkıyor; güçlü bir kadının yeniden var oluş hikâyesi izleyiciye aktarılıyordu.

SAKINCALI OYUNCU KADROSU

Başrollerini Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin üstlendiği dizide; Cem Bender, Nihal Yalçın, Olgun Toker, Berk Bakioğlu, Asiye Dinçsoy, Lidya Atlik, Seray Özkan, Miray Akay, Beyti Engin, Özgür Cem Tuğluk, Aslı Omağ, Ali Mavi Yücel ve Gurur Çiçekoğlu gibi usta ve genç kuşağın başarılı isimleri bir araya geliyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Etiketler
Now TV Dizi
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
50 Gündür Yoğum Bakımda… Fatih Ürek'ten Haber Var Fatih Ürek'ten Haber Var
Kanserle Savaşan Sanatçı Soner Olgun'dan Haber Var Kanserle Savaşan Sanatçıdan Haber Var
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
ÇOK OKUNANLAR
Futbolda Bahis ve Şike Operasyonu! Çakar, Yandaş, Baltacı... Çok Sayıda Yönetici ve Futbolcu Gözaltında Çakar, Yandaş, Baltacı... Çok Sayıda Yönetici ve Futbolcu Gözaltında
3 Televizyon Spikeri 'Uyuşturucu Kullanma' Suçlamasıyla Gözaltına Alındı 3 Televizyon Spikeri 'Uyuşturucu Kullanma' Suçlamasıyla Gözaltına Alındı
Dev Sigorta Şirketine Kayyım Atandı Dev Sigorta Şirketine Kayyım Atandı
Özgür Özel'den Dikkat Çeken 'Tahliye' Çıkışı: 'Arkadaşlarımıza 'Pardon' Dediler' Özgür Özel'den Dikkat Çeken 'Tahliye' Çıkışı: 'Arkadaşlarımıza 'Pardon' Dediler'
11. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonu'ndan Geçti! Erken Tahliyeye Sıkı Fren: Bu Suçlar Kapsam Dışı Kaldı 11. Yargı Paketi Komisyondan Geçti! Erken Tahliyeye Sıkı Fren! Bu Suçlar Kapsam Dışı Kaldı