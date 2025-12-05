50 Gündür Yoğum Bakımda… Fatih Ürek'ten Haber Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek’in yoğun bakımda devam eden tedavisine ilişkin yeni açıklama menajeri Mert Siliv’den geldi.

2. Sayfa’nın aktardığı bilgiye göre menajer Mert Siliv, Ürek’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti. Siliv, sanatçının “Şu an için hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşamadığını” ifade etti.

Tedavi sürecinin titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Siliv, doktorların tüm imkanları seferber ettiğini belirterek umutlu bekleyişin devam ettiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Fatih Ürek, geçtiğimiz aylarda evinde kahvaltı yaptığı sırada aniden fenalaşmış ve kalp krizi geçirmişti. Kalbinin bir süre durduğu, yaklaşık 20 dakikalık müdahale sonrası yeniden çalıştırıldığı açıklanmıştı.

Yoğun bakıma alınan sanatçının kalp fonksiyonlarının normale döndüğü bildirilmiş; ancak beyninin oksijensiz kaldığı süre nedeniyle doktorların bazı endişeleri olduğu paylaşılmıştı.

Menajer Siliv, daha önce yaptığı açıklamada kamuoyuna yansıyan söylentilere dikkat çekmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu kadar seveni olan bir sanatçının durumu hakkında yapılan asılsız açıklamalar, hem bizi hem de kamuoyunu rahatsız etmektedir. Doktorlarımızın da söylediği gibi, her hastanın süreci farklıdır. Biz sadece Fatih Ürek'in sağlığına ve iyi haberler alabilmeye odaklanmış durumdayız"

